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10 салатов сентября, которые вы захотите готовить круглый год

Ирина Маслова
9 сентября, 13:52
Отличительная особенность салатов сентября – присутствие в них или винограда, или груши, или инжира с орехами. Каждый из этих ингредиентов по-своему оттеняют и улучшают вкус сыра, утки, курицы и овощей

Сентябрь – удобный месяц для яркого разнообразия салатов. Не просто овощных, а изысканных с неожиданным сочетанием ингредиентов. Например, груша отлично подходит для сельдерея в компании с мягким сыром, а инжир в сочетании с прошутто – действительно роскошное праздничное блюдо. Если любите готовить салаты с мясом или птицей, попробуйте салат с уткой и пряной сливой.

Теплый салат с курицей, баклажанами и перцем под ореховой заправкой

Теплый салат с курицей, баклажаном в ореховой заправке / Фото: instagram.com/salaty.zakuski/

Рецепты салатов сентября / Фото: instagram.com/yuliaburg/

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Ингредиенты

  • 2 шт. баклажаны
  • 2 шт. томаты
  • 1 шт. перец болгарский
  • 100 г курица отварная или жареная
  • листья салата

Для заправки

  • 100 г яблочное пюре
  • по 2 ст. л. соевый соус, оливковое масло
  • 1 ст. л. яблочный уксус 6%
  • 20 г арахис соленый
  • 1 зуб. чеснок

Способ приготовления

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  1. Для заправки орехи измельчить в блендере или в ступке. В яблочное пюре ввести измельченный чеснок, соевый соус, масло, уксус и орехи. Хорошо взбить.
  2. Баклажаны и перец нарезать и опустить в кипящую воду на 3-4 минуты, откинуть на дуршлаг.
  3. Посолить, поперчить, обжарить в муке несколько минут.
  4. На тарелку выложить листья салата, баклажаны, перец, курицу, томаты, заправить соусом.

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Салат "Вальдорф"

Салат "Вальдорф" / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

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  • 1 куриная грудка
  • 1/3 стакана грецких орехов
  • 1/2 белой луковицы
  • 1 яблоко Гренни Смит
  • 1 стакан винограда без косточек
  • 2 стебля сельдерея
  • 80 мл майонеза (желательно домашнего)
  • 1 ст. л. оливкового или подсолнечного масла
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Очистить и тонко нарезать овощи и фрукты. Виноградины, если они крупные, разрезать пополам; сельдерей овощечисткой очистить от жестких внешних волокон и нарезать дольками толщиной 3-5 мм, как и очищенные от сердцевины яблоки.
  2. Ломтики яблок сбрызнуть лимонным соком и перемешать.
  3. Приготовить домашний майонез и добавить в него мелко нарезанный лук.
  4. Куриную грудку отбить между двумя листами пищевой пленки или пергамента до толщины 1,5 см. Обильно приправить солью и перцем, обжарить в растительном масле на среднем огне. Это займет около 5 минут с каждой стороны. Дать остыть в течение 10 минут перед сборкой салата.
  5. Нарезать куриные отбивные на ломтики или кубики толщиной 1 см. Выложить в миску, посыпать рублеными грецкими орехами, оставить несколько половинок, чтобы украсить салат при подаче. Добавить остальные ингредиенты, соль и перец по вкусу.

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Салат с сельдереем и яблоком

Салат с сельдереем и яблоком / Фото: instagram.com/baranova8807/

Ингредиенты

  • по 3-4 шт. яблока , стебля сельдерея
  • 150 г грецких орехов
  • 30 шт. виноградин
  • зелень для украшения

Для заправки

  • 1/ 2 стакана майонеза или сметаны
  • 1 ч. л. с горкой дижонской горчицы
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1/4 ч. л. молотого черного перца

Способ приготовления

  1. Яблоки очистить от сердцевины и нарезать соломкой. Стебли сельдерея тоже нарезаем тонкой соломкой.
  2. Орехи слегка обжарить на сухой сковороде. Остудить и порубить ножом оставив 4-5 ядер целыми для украшения
  3. Виноград разрезать пополам.
  4. Смешать все ингредиенты для заправки.
  5. В салатник выложить яблоки, стебли сельдерея, орехи и виноград. Перемешать.
  6. Добавить заправку и снова хорошо перемешать.

Салат с копченой курицей и виноградом

Салат с копченой курицей и виноградом / Фото: instagram.com/oksanaqueenbishkek/

Ингредиенты

  • 200 г курица холодного копчения
  • 25 шт. виноград без косточек
  • салат айсберг
  • 2 ст. л. кедровые орехи
  • 1 шт. грецкий орех

Для заправки

  • 3 ст. л. масло оливковое
  • 1 ст. л. яблочный уксус
  • 1 шт. желток
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Ягоды винограда разрезать пополам. Салат крупно нарезать или нарвать руками.
  2. Для заправки смешать желток одного яйца с оливковым маслом до однородной консистенции, добавить остальные ингредиенты.
  3. Курицу нарезать тонкой соломкой. Орехи поджарить на сухой сковороде. Грецкий орех измельчить.
  4. Выложить листья салата в блюдо, на них – курицу, виноград, полить заправкой и посыпать орехами.

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Салат с грушей и сельдереем

Рецепты салатов с грушей / Фото: Pixabay

Ингредиенты

  • 4 стебля сельдерея
  • 2 груши "Бартлетт"
  • 1/2 стакана жареных грецких орехов, измельченных
  • 75 г голубого сыра
  • 6 листьев латука

Для заправки

  • 2 ст. л меда
  • 2 ст. л. яблочного уксуса
  • свежемолотый черный перец, соль – по вкусу

Способ приготовления

  1. Разрежьте стебли сельдерея вдоль пополам и переложите в миску с ледяной водой. Оставьте на 15 минут, просушите и нарежьте.
  2. Груши по желанию очистите. Удалите сердцевину, нарежьте кубиками или дольками.
  3. Выложите груши, сельдерей, орехи и кусочки голубого сыра на салатные листья.
  4. В миске смешайте яблочный уксус, мед, немного соли и перца. Уксус можно заменить столовой ложкой лимонного сока.
  5. Полейте салат с грушей заправкой и подавайте.

Куриный салат с виноградом

Салат с авокадо, курицей и виноградом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 небольшой пучок листового салата
  • 1 куриная грудка (отварная)
  • 2 стебля сельдерея
  • 250 г винограда без косточек (предпочтительно смеси зеленого и красного)
  • 1 – 1/2 шт. авокадо
  • 100 г консервированного или отварного нута
  • 2 ст. л. поджаренных грецких орехов
  • 1/2 стакана натурального йогурта или 2.ст. л. смеси оливкового масла с лимонным соком
  • 1/2 ч. л. карри или по вкусу
  • соль и черный перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Салат помыть и порвать руками в миску.
  2. Куриную грудку произвольно нарезать.
  3. Сельдерей мелко нарубить, виноград снять с гроздей.
  4. Авокадо почистить и нарезать кубиками или дольками.
  5. Смешать все ингредиенты. Посолить, поперчить, добавить карри.
  6. Заправить салат йогуртом или лимонным соком с оливковым маслом.

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Осенний салат из баклажанов с помидорами

Теплый салат из баклажанов / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 баклажан
  • 1 помидор
  • 1/2 шт. крупной красной луковицы
  • Небольшой пучок базилика
  • Небольшой пучок мяты
  • Небольшой пучок тархуна
  • 2 ст. л. оливкового масла Extra Virgin
  • 2 ст. л. уксуса
  • Щепотка сумаха

Для заправки

  • 1 зубчик чеснока
  • 2 ст. л. оливкового масла Extra Virgin
  • 1 щепотка морской соли

Способ приготовления

  1. Баклажан нарезать толстыми кружками, выложить в миску, влить 2 ст. ложки оливкового масла и все перемешать.
  2. Разогреть сковороду-гриль, выложить кружки баклажана и обжаривать по 3–4 минуты с каждой стороны.
  3. Помидор нарезать крупными дольками.
  4. Лук почистить и нарезать крупными дольками.
  5. Залить лук уксусом и дать ему слегка замариноваться, затем уксус слить.
  6. Приготовить заправку: чеснок почистить и растереть в ступке вместе с солью в пюре, затем влить оставшееся оливковое масло и еще раз все растереть.

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Салат с уткой и сливой

Салат с уткой и сливой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для салата

  • 1 ст. л. оливкового масла
  • соль и перец
  • 1/2 ч. л. сушеного кориандра
  • 2 хорошие утиные грудки
  • 4 ст. л. жидкого меда
  • 1 средний пакет салатного микса

Для пряных слив

  • 4 спелых сливы
  • 2/3 стакана красного вина
  • 4 гвоздики, 3 стручка кардамона, 1/2 палочки корицы
  • 1 ст. л. сахара

Для заправки

  • мед
  • горчица
  • лимонный сок/бальзамический уксус
  • оливковое масло

Способ приготовления

  1. Разрежьте каждую сливу примерно на шесть частей, удалив косточки. Добавьте в небольшую кастрюлю сливы, вино, специи и сахар. Оставьте на медленном огне минимум на 10 минут. Достаньте сливы и отложите, оставив жидкость выпариваться.
  2. Тем временем сделайте насечки на утиных грудках, надрезав кожу с интервалом в 1 см. Приправьте солью, перцем и кориандром.
  3. Предварительно нагрейте духовку до 180 градусов, а затем на плите разогрейте сковороду с оливковым маслом.
  4. Обжаривайте утиные грудки шкуркой вниз в течение 3-4 минут или до золотистого цвета. Переверните грудку, слейте жир из сковороды и поместите в духовку, сбрызните медом и готовьте еще 5-7 минут в духовке. Накройте их фольгой. Грудки будут оставаться розовыми внутри.
  5. Тем временем приготовьте салат, добавьте сливы. Затем нарежьте утку тонкими ломтиками, добавьте в салат. Заправьте смесью меда, горчицы, лимонного сока/бальзамического уксуса и оливкового масла.

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Салат из груши с голубым сыром и рукколой

Салат из груши с сыром и рукколой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 большой пучкок рукколы
  • 1 спелая груша с плотной мякотью
  • 100 г сыра дор блю или любого другого сыра с голубой плесенью
  • горсть жареных орехов – кешью, грецких или кедровых
  • оливковое масло
  • светлый бальзамический уксус
  • соль, перец

Способ приготовления

  1. Рукколу замочить на полчаса в холодной воде, помыть и обсушить.
  2. Грушу почистить и нарезать кубиками или тонкими ломтиками.
  3. Выложить на тарелку зелень, сверху разложить кусочки груши и голубого сыра. Добавить орешки.
  4. Посыпать салат солью и перцем, сбрызнуть оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

Салат из инжира с прошутто и сыром

Салат с инжиром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 5 шт. свежий инжир
  • 1 пучок руккола или салатный микс
  • 100-150 г козий сыр или с плесенью
  • 75 г пармская ветчина, прошутто или хамон
  • горсть орехов
  • 3 ст. л. оливковое масло
  • 2 ч. л. мед
  • 1-2 ч. л. лимонный сок
  • соль – по вкусу

Способ приготовления

  1. Инжир помыть и разрезать на 4-8 частей.
  2. Рукколу крупно нарезать или порвать руками.
  3. Ветчину слегка поджарить на сковороде без жира, чтобы она дала аромат.
  4. Орехи подсушить в духовке или на сковороде.
  5. Смешать оливковое масло, мед, лимонный сок и соль для заправки.
  6. Выложить на тарелку рукколу, ветчину, орехи, инжир, нарезанный сыр, заправить и перемешать.
  7. Подавать салат с инжиром сразу же после приготовления.

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