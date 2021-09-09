10 салатов сентября, которые вы захотите готовить круглый год

Сентябрь – удобный месяц для яркого разнообразия салатов. Не просто овощных, а изысканных с неожиданным сочетанием ингредиентов. Например, груша отлично подходит для сельдерея в компании с мягким сыром, а инжир в сочетании с прошутто – действительно роскошное праздничное блюдо. Если любите готовить салаты с мясом или птицей, попробуйте салат с уткой и пряной сливой.

Теплый салат с курицей, баклажанами и перцем под ореховой заправкой

Теплый салат с курицей, баклажаном в ореховой заправке / Фото: instagram.com/salaty.zakuski/

Рецепты салатов сентября / Фото: instagram.com/yuliaburg/

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Ингредиенты

2 шт. баклажаны

2 шт. томаты

1 шт. перец болгарский

100 г курица отварная или жареная

листья салата

Для заправки

100 г яблочное пюре

по 2 ст. л. соевый соус, оливковое масло

1 ст. л. яблочный уксус 6%

20 г арахис соленый

1 зуб. чеснок

Способ приготовления

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Для заправки орехи измельчить в блендере или в ступке. В яблочное пюре ввести измельченный чеснок, соевый соус, масло, уксус и орехи. Хорошо взбить. Баклажаны и перец нарезать и опустить в кипящую воду на 3-4 минуты, откинуть на дуршлаг. Посолить, поперчить, обжарить в муке несколько минут. На тарелку выложить листья салата, баклажаны, перец, курицу, томаты, заправить соусом.

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Салат "Вальдорф"

Салат "Вальдорф" / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

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1 куриная грудка

1/3 стакана грецких орехов

1/2 белой луковицы

1 яблоко Гренни Смит

1 стакан винограда без косточек

2 стебля сельдерея

80 мл майонеза (желательно домашнего)

1 ст. л. оливкового или подсолнечного масла

1 ст. л. лимонного сока

соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

Способ приготовления

Очистить и тонко нарезать овощи и фрукты. Виноградины, если они крупные, разрезать пополам; сельдерей овощечисткой очистить от жестких внешних волокон и нарезать дольками толщиной 3-5 мм, как и очищенные от сердцевины яблоки. Ломтики яблок сбрызнуть лимонным соком и перемешать. Приготовить домашний майонез и добавить в него мелко нарезанный лук. Куриную грудку отбить между двумя листами пищевой пленки или пергамента до толщины 1,5 см. Обильно приправить солью и перцем, обжарить в растительном масле на среднем огне. Это займет около 5 минут с каждой стороны. Дать остыть в течение 10 минут перед сборкой салата. Нарезать куриные отбивные на ломтики или кубики толщиной 1 см. Выложить в миску, посыпать рублеными грецкими орехами, оставить несколько половинок, чтобы украсить салат при подаче. Добавить остальные ингредиенты, соль и перец по вкусу.

Салат с сельдереем и яблоком

Салат с сельдереем и яблоком / Фото: instagram.com/baranova8807/

Ингредиенты

по 3-4 шт. яблока , стебля сельдерея

150 г грецких орехов

30 шт. виноградин

зелень для украшения

Для заправки

1/ 2 стакана майонеза или сметаны

1 ч. л. с горкой дижонской горчицы

1/2 ч. л. соли

1/4 ч. л. молотого черного перца

Способ приготовления

Яблоки очистить от сердцевины и нарезать соломкой. Стебли сельдерея тоже нарезаем тонкой соломкой. Орехи слегка обжарить на сухой сковороде. Остудить и порубить ножом оставив 4-5 ядер целыми для украшения Виноград разрезать пополам. Смешать все ингредиенты для заправки. В салатник выложить яблоки, стебли сельдерея, орехи и виноград. Перемешать. Добавить заправку и снова хорошо перемешать.

Салат с копченой курицей и виноградом

Салат с копченой курицей и виноградом / Фото: instagram.com/oksanaqueenbishkek/

Ингредиенты

200 г курица холодного копчения

25 шт. виноград без косточек

салат айсберг

2 ст. л. кедровые орехи

1 шт. грецкий орех

Для заправки

3 ст. л. масло оливковое

1 ст. л. яблочный уксус

1 шт. желток

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Ягоды винограда разрезать пополам. Салат крупно нарезать или нарвать руками. Для заправки смешать желток одного яйца с оливковым маслом до однородной консистенции, добавить остальные ингредиенты. Курицу нарезать тонкой соломкой. Орехи поджарить на сухой сковороде. Грецкий орех измельчить. Выложить листья салата в блюдо, на них – курицу, виноград, полить заправкой и посыпать орехами.

Салат с грушей и сельдереем

Рецепты салатов с грушей / Фото: Pixabay

Ингредиенты

4 стебля сельдерея

2 груши "Бартлетт"

1/2 стакана жареных грецких орехов, измельченных

75 г голубого сыра

6 листьев латука

Для заправки

2 ст. л меда

2 ст. л. яблочного уксуса

свежемолотый черный перец, соль – по вкусу

Способ приготовления

Разрежьте стебли сельдерея вдоль пополам и переложите в миску с ледяной водой. Оставьте на 15 минут, просушите и нарежьте. Груши по желанию очистите. Удалите сердцевину, нарежьте кубиками или дольками. Выложите груши, сельдерей, орехи и кусочки голубого сыра на салатные листья. В миске смешайте яблочный уксус, мед, немного соли и перца. Уксус можно заменить столовой ложкой лимонного сока. Полейте салат с грушей заправкой и подавайте.

Куриный салат с виноградом

Салат с авокадо, курицей и виноградом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 небольшой пучок листового салата

1 куриная грудка (отварная)

2 стебля сельдерея

250 г винограда без косточек (предпочтительно смеси зеленого и красного)

1 – 1/2 шт. авокадо

100 г консервированного или отварного нута

2 ст. л. поджаренных грецких орехов

1/2 стакана натурального йогурта или 2.ст. л. смеси оливкового масла с лимонным соком

1/2 ч. л. карри или по вкусу

соль и черный перец – по вкусу

Способ приготовления

Салат помыть и порвать руками в миску. Куриную грудку произвольно нарезать. Сельдерей мелко нарубить, виноград снять с гроздей. Авокадо почистить и нарезать кубиками или дольками. Смешать все ингредиенты. Посолить, поперчить, добавить карри. Заправить салат йогуртом или лимонным соком с оливковым маслом.

Осенний салат из баклажанов с помидорами

Теплый салат из баклажанов / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 баклажан

1 помидор

1/2 шт. крупной красной луковицы

Небольшой пучок базилика

Небольшой пучок мяты

Небольшой пучок тархуна

2 ст. л. оливкового масла Extra Virgin

2 ст. л. уксуса

Щепотка сумаха

Для заправки

1 зубчик чеснока

2 ст. л. оливкового масла Extra Virgin

1 щепотка морской соли

Способ приготовления

Баклажан нарезать толстыми кружками, выложить в миску, влить 2 ст. ложки оливкового масла и все перемешать. Разогреть сковороду-гриль, выложить кружки баклажана и обжаривать по 3–4 минуты с каждой стороны. Помидор нарезать крупными дольками. Лук почистить и нарезать крупными дольками. Залить лук уксусом и дать ему слегка замариноваться, затем уксус слить. Приготовить заправку: чеснок почистить и растереть в ступке вместе с солью в пюре, затем влить оставшееся оливковое масло и еще раз все растереть.

Салат с уткой и сливой

Салат с уткой и сливой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для салата

1 ст. л. оливкового масла

соль и перец

1/2 ч. л. сушеного кориандра

2 хорошие утиные грудки

4 ст. л. жидкого меда

1 средний пакет салатного микса

Для пряных слив

4 спелых сливы

2/3 стакана красного вина

4 гвоздики, 3 стручка кардамона, 1/2 палочки корицы

1 ст. л. сахара

Для заправки

мед

горчица

лимонный сок/бальзамический уксус

оливковое масло

Способ приготовления

Разрежьте каждую сливу примерно на шесть частей, удалив косточки. Добавьте в небольшую кастрюлю сливы, вино, специи и сахар. Оставьте на медленном огне минимум на 10 минут. Достаньте сливы и отложите, оставив жидкость выпариваться. Тем временем сделайте насечки на утиных грудках, надрезав кожу с интервалом в 1 см. Приправьте солью, перцем и кориандром. Предварительно нагрейте духовку до 180 градусов, а затем на плите разогрейте сковороду с оливковым маслом. Обжаривайте утиные грудки шкуркой вниз в течение 3-4 минут или до золотистого цвета. Переверните грудку, слейте жир из сковороды и поместите в духовку, сбрызните медом и готовьте еще 5-7 минут в духовке. Накройте их фольгой. Грудки будут оставаться розовыми внутри. Тем временем приготовьте салат, добавьте сливы. Затем нарежьте утку тонкими ломтиками, добавьте в салат. Заправьте смесью меда, горчицы, лимонного сока/бальзамического уксуса и оливкового масла.

Салат из груши с голубым сыром и рукколой

Салат из груши с сыром и рукколой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 большой пучкок рукколы

1 спелая груша с плотной мякотью

100 г сыра дор блю или любого другого сыра с голубой плесенью

горсть жареных орехов – кешью, грецких или кедровых

оливковое масло

светлый бальзамический уксус

соль, перец

Способ приготовления

Рукколу замочить на полчаса в холодной воде, помыть и обсушить. Грушу почистить и нарезать кубиками или тонкими ломтиками. Выложить на тарелку зелень, сверху разложить кусочки груши и голубого сыра. Добавить орешки. Посыпать салат солью и перцем, сбрызнуть оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

Салат из инжира с прошутто и сыром

Салат с инжиром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

5 шт. свежий инжир

1 пучок руккола или салатный микс

100-150 г козий сыр или с плесенью

75 г пармская ветчина, прошутто или хамон

горсть орехов

3 ст. л. оливковое масло

2 ч. л. мед

1-2 ч. л. лимонный сок

соль – по вкусу

Способ приготовления

Инжир помыть и разрезать на 4-8 частей. Рукколу крупно нарезать или порвать руками. Ветчину слегка поджарить на сковороде без жира, чтобы она дала аромат. Орехи подсушить в духовке или на сковороде. Смешать оливковое масло, мед, лимонный сок и соль для заправки. Выложить на тарелку рукколу, ветчину, орехи, инжир, нарезанный сыр, заправить и перемешать. Подавать салат с инжиром сразу же после приготовления.

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