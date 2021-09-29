23 кулинарных секрета хозяек, которые собирались годами

Границ кулинарному мастерству не будет никогда. Каждый день хозяйки становятся все опытней в этом деле, делясь своими важными наблюдениями и наработками. Мы знаем лайфхаки по приготовлению еды от мастера Джейми Оливера, теперь улучшим свои способности с помощью этих простых советов.

Овощи, первые блюда

Супы будут вкуснее, если сварить картофелину целиком, потом размять ее и добавить к блюду / Фото: Pixabay

Кулинарные советы опытных хозяек / Фото: Pexels

Борщ и супы будут вкуснее, если сварить картофелину целиком, потом размять ее и добавить к блюду.

Если в супе или борще есть квашеная капуста, то сначала нужно забрасывать картофель. Из-за кислоты от капусты он может быть твердым.

Отварные овощи для салатов стоит резать только остывшие.

Если нужен золотистый, а не подгоревший лук, слегка обваляйте его в муке перед обжариванием.

Вареный картофель не будет лопаться во время варки, если в процессе добавить в кастрюлю несколько капель уксуса. Также можно проткнуть картофелину зубочисткой в нескольких местах.

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Мясо и рыба

Запеченное мясо получит золотистый цвет, если обмазать его медом / Фото: Depositphotos

Не солите мясо перед тепловой обработкой. Оно выделит сок и сделает его сухим. Мясо нужно солить за 10 минут до конца приготовления.

Чтобы рыба не варилась, а жарилась, лучше обмазать ее маслом и добавить совсем немного в сковороду.

Говяжья печень будет сочней, если перед жаркой замочить ее на 15-20 минут в молоке или сливках.

Быстрее снять пленки с печени будет возможно, если подержать ее минуту-две в горячей воде.

Запеченное мясо получит золотистый цвет, если слегка обмазать его медом.

Столовая ложка сахара на 1 кг фарша сделает котлеты, тефтели и фрикадельки максимально сочными.

Панировать котлеты стоит непосредственно перед жаркой, иначе сухари размокнут и сделают их суховатыми.

Сделайте небольшие надрезы по сторонам отбивных, так они не будут сгибаться во время жарки.

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Гарниры, яйца

Рис не разварится, если предварительно его слегка обжарить / Фото: freepik.com

Если для блюда вам нужен не разваренный рис, то перед приготовлением его нужно обжарить несколько минут.

Масло не будет сильно шипеть и разбрызгиваться, если бросить в него немного соли.

Чтобы получить пышный омлет, взбейте одно яйцо с 1 ст. л. воды и добавьте к остальным яйцам.

Макароны, пельмени и вареники не слипнутся во время варки, если капнуть в кастрюлю немного растительного масла.

Выпечка

Сырники будут сочнее, если добавить в тесто немного растительного масла / Фото: Depositphotos

Если нужны пышные белки для выпечки, охладите их в холодильнике и добавьте немного лимонного сока.

Не взбивайте белки в алюминиевой посуде, они могут приобрести сероватый оттенок.

Если бисквит сложно достать из формы, поставьте ее на холодную поверхность или полотенце, смоченное в холодной воде.

К тесту для сырников добавьте немного растительного масла, они будут пышнее.

Вместе с дрожжами в выпечку можно добавить немного бренди. Выпечка будет ароматней.

Молоко не подгорит в сотейнике, если он будет холодным. И еще – оно не убежит, если добавить немного сахара.