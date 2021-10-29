3 отличные закуски с селедкой ко дню рождения

Может показаться, что подобные закуски – скорее, что-то будничное ну или для обычной встречи с друзьями. Но, как показывает практика, закуски, где есть сочная селедка, расходятся на ура.
Рыбу можно купить уже готовую, а можно засолить в своих любимых специях.
Закуски из сельди на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня
Автор рецепта икры из сельди irina_ia настаивает: готовить икру нужно с помощью мясорубки, блендер сильно измельчит ингредиенты.
Для закуски от appetitnie_istorii свеклу нужно отварить и смешать с майонезом или сметаной с добавлением зелени, tvoisalat предлагают приготовить яичный салат со свежим огурцом и подавать с сельдью.
Икра из сельди и моркови
Икра из сельди и моркови / Фото: instagram.com/_irina_ia
Ингредиенты:
- Сельдь – 150 г
- Морковь отварная – 2 шт.
- Плавленый сыр – 50 г
- Сливочное масло – 100 г
Как приготовить:
- Все ингредиенты перекрутить на мясорубке.
- Перемешать и поставить в холодильник, чтобы масса немного охладилась.
- Подавать на ломтиках хлеба.
Закуска с сельдью и свеклой
Закуска с сельдью и свеклой / Фото: instagram.com/appetitnie_istorii
Ингредиенты:
- Ломтики белого хлеба – 6 шт.
- Свекла вареная – 200 г
- Селедка – 150 г
- Лук – 50 г
- Небольшие маринованные огурцы – 2-3 шт.
- Майонез – 1 ст. л.
- Соль, зелень укропа и петрушки
Как приготовить:
- Вареную свеклу натереть на мелкой терке, посолить и добавить майонез. Перемешать и добавить зелень укропа.
- Лук нарезать полукольцами, сельдь – на порционные кусочки. Маринованные огурцы – кружочками.
- На хлеб выложить свеклу, затем – огурцы и сельдь.
- Украсить колечком луком и петрушкой.
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Закуска с сельдью и яйцами
Закуска с сельдью и яйцами / Фото: instagram.com/tvoisalat
Ингредиенты:
- Хлеб бородинский
- Сельдь с/с – 1 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Огурец – 1 шт.
- Зеленый лук, укроп
- Майонез – 1 ст. л.
- Горчица – 1/3 ч. л.
Как приготовить:
- Яйца отварить, мелко нарезать смешать с измельченной зеленью, майонезом и горчицей. Добавить к массе натертый огурец и перемешать.
- На хлеб выложить яичный салат, сверху – сельдь.