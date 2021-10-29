3 отличные закуски с селедкой ко дню рождения

Может показаться, что подобные закуски – скорее, что-то будничное ну или для обычной встречи с друзьями. Но, как показывает практика, закуски, где есть сочная селедка, расходятся на ура.

Рыбу можно купить уже готовую, а можно засолить в своих любимых специях.

Закуски из сельди на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

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Автор рецепта икры из сельди irina_ia настаивает: готовить икру нужно с помощью мясорубки, блендер сильно измельчит ингредиенты.

Для закуски от appetitnie_istorii свеклу нужно отварить и смешать с майонезом или сметаной с добавлением зелени, tvoisalat предлагают приготовить яичный салат со свежим огурцом и подавать с сельдью.

Икра из сельди и моркови

Икра из сельди и моркови / Фото: instagram.com/_irina_ia

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Ингредиенты:

Сельдь – 150 г

Морковь отварная – 2 шт.

Плавленый сыр – 50 г

Сливочное масло – 100 г

Как приготовить:

Все ингредиенты перекрутить на мясорубке. Перемешать и поставить в холодильник, чтобы масса немного охладилась. Подавать на ломтиках хлеба.

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Закуска с сельдью и свеклой

Закуска с сельдью и свеклой / Фото: instagram.com/appetitnie_istorii

Ингредиенты:

Ломтики белого хлеба – 6 шт.

Свекла вареная – 200 г

Селедка – 150 г

Лук – 50 г

Небольшие маринованные огурцы – 2-3 шт.

Майонез – 1 ст. л.

Соль, зелень укропа и петрушки

Как приготовить:

Вареную свеклу натереть на мелкой терке, посолить и добавить майонез. Перемешать и добавить зелень укропа. Лук нарезать полукольцами, сельдь – на порционные кусочки. Маринованные огурцы – кружочками. На хлеб выложить свеклу, затем – огурцы и сельдь. Украсить колечком луком и петрушкой.

Закуска с сельдью и яйцами

Закуска с сельдью и яйцами / Фото: instagram.com/tvoisalat

Ингредиенты:

Хлеб бородинский

Сельдь с/с – 1 шт.

Яйца – 3 шт.

Огурец – 1 шт.

Зеленый лук, укроп

Майонез – 1 ст. л.

Горчица – 1/3 ч. л.

Как приготовить: