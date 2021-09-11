3 рецепта начинок для сытных картофельных лодочек

Вероятно, что запеченный картофель – одно из самых вкусных исполнений с этим корнеплодом. Да, во всевозможных запеканках он тоже хорош, но когда его превратить в лодочки с начинкой, это практически праздничное блюдо. Ниже найдете 3 варианта, чем заполнить картофельные лодочки. Подключайте фантазию, модернизируйте и улучшайте эти рецепты.

Картофельные лодочки с жульеном

Картофельные лодочки с жульеном / Фото: instagram.com/marusia_koltsova/

Картофельные лодочки / Фото: instagram.com/katsy_life/

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Ингредиенты

5 крупных картофелин

250 г куриного филе

200 г грибов

1 луковица

5 ст. л. оливкового масла

3 зубчика чеснока

1 ст. л. муки

200 г сливок 20%

150 г сулугуни

соль, перец

Способ приготовления

Картофель тщательно вымыть, наколоть вилкой, обмазать оливковым маслом и запечь в духовке при температуре 220 градусов в течение 45 минут. Для жульена все продукты нарезать кубиками. Обжарить луковицу до золотистого цвета в оливковом масле, добавить чеснок и нарезанное кубиками филе, через 5 минут добавить грибы. Протушить. Через 5 минут всыпать в сковороду муку и влить сливки. Дать прокипеть курице с грибами при постоянном перемешивании до нужной густоты соуса. Посолить, поперчить свежемолотым перцем. Картофель разрезать вдоль и вытащить сердцевину и подсолить. Размять сердцевину картофеля вилкой и смешать с жульеном. Начинить половинки и посыпать сыром. Запечь в духовке при 200 градусах 10-15 минут.

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Картофельные лодочки с нутом

Картофельные лодочки с нутом / Фото: instagram.com/advisofi/

Ингредиенты (на 2 порции)

2 шт. картофеля

1,5 ст. л. масла сливочного

1 шт. лук-шалот

1 пучок шпината

1/4 стакана сметаны

60 г сыра филадельфия

1 стакан нута

1/4 стакана моцареллы

соль, перец

Способ приготовления

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Выпекать картофель до готовности в течении 45-60 минут при 180 градусах. Разрезать картофель пополам, дать остыть в течении 5-10 минут. Обжарить нарезанный лук, добавить нарезанный шпинат и обжаривать в течении 2-3 минут. Вынуть из картофеля мякоть не повреждая кожуры. Смешать эту мякоть с сыром и сметаной, добавить горох, обжаренный лук со шпинатом, соль и перец. Вспрыснуть кожуру маслом и поставить в духовку на 5 минут, вынуть кожуру и наполнить начинкой, посыпать моцареллой. Отправить в духовку на 10-15 минут или пока сыр не расплавится.

Картофельные лодочки с беконом

Картофельные лодочки с беконом

Ингредиенты

4 шт. картофеля

4 зуб. чеснока

100 г сливочного масла

2 ст. л. сметаны

4 ломтика бекона или колбасы

200 г твердого сыра

укроп, зеленый лук, специи – по вкусу

Способ приготовления

Картофель вымыть, обсушить. Натереть небольшим количеством растительного масла с солью. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 1-1,5 час. Через 40 минут после того, как картофель запекается в духовке, на лист фольги выложить очищенные зубчики чеснока, посолить, поперчить. Добавить немного сливочного масла и столовую ложку растительного масла. Завернуть в фольгу и отправить в духовку к картофелю. Ломтики бекона (или колбасы/ветчины) мелко нарезать, слегка обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета. Остывший картофель разрезать пополам и ложкой, стараясь не повредить кожуру, вынуть мякоть. Мякоть выложить в миску, добавить чеснок, сметану, немного растительного масла, рубленную зелень, обжаренный бекон (колбасу/ветчину), тертый сыр. Перемешать. Начинку выложить в лодочки, на каждую выложить по 2 кубика холодного сливочного масла, сверху посыпать тертым сыром. Запекать при 180 градусах до румяной корочки.

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