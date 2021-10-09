3 рецепта воздушно-нежной выпечки с натуральным йогуртом

Натуральный или греческий йогурт – отличный ингредиент для выпечки. Пироги и тарты с ним получаются максимально воздушными с концентрированным сливочным вкусом. Дополнять эти десерты будут груши с грецкими орехами и свежие ягоды, которые вы выбираете по своему вкусу.
Йогуртовый пирог с грушей и грецкими орехами
Йогуртовый пирог с грушей и грецкими орехами / Фото: instagram.com/natti.tatti/
Рецепты выпечки с натуральным йогуртом / Фото: Коллаж: Сегодня
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Йогурт – 200 мл
- Сахар – 100 г
- Лимон – 1 шт.
- Сливочное масло – 120 г
- Мука – 220 г
- Разрыхлитель – 2 ч. л.
- Грецкие орехи – 100 г
Как приготовить:
- Яйца взбить с сахаром, добавить слегка растопленное сливочное масло, йогурт, цедру и сок лимона, хорошо перемешать.
- Всыпать просеянную муку с разрыхлителем, смешать с йогуртовой смесью.
- Вылить в форму, выложить тонко нарезанные груши, сбрызнув их соком лимона.
- Сверху посыпать грецкими орехами.
- Выпекать при 180 градусах 45 минут.
Йогуртовый тарт с ягодой
Йогуртовый тарт с ягодами / Фото: instagram.com/alina_bakes_at_home/
Ингредиенты для основы:
- Мука – 200 г
- Сахарная пудра – 50 г
- Сливочное масло – 110 г
- Миндальная мука – 30 г
- Яйцо – 1 шт.
- Ванилин – по вкусу
- Щепотка соли
Для начинки:
- Греческий йогурт – 600 г
- Молоко -110 г
- Яйцо – 3 шт.
- Миндальная мука – 30 г
- Цедра 1 лимона
- Сахар – 50 г
- Ягоды – 300-400 г
Как приготовить:
- Смешать все сухие ингредиенты, добавить нарезанное кубиками холодное масло, растереть в крошку.
- Добавить яйцо, замесить тесто. Раскатать, сделать бортики и перенести в форму для запекания. Отправить на 1 час в холодильник.
- Сверху уложить пергаментную бумагу, положить груз и выпекать 10 минут при 160 градусах. Убрать груз и бумагу и запекать еще 10 минут.
- Для начинки перебить все ингредиенты, кроме ягод, блендером. Вылить на тесто и выпекать 20 минут.
- Затем выложить ягоды и запекать еще 10-15 минут.
Йогуртовый пирог с крошкой
Йогуртовый пирог с крошкой / Фото: instagram.com/nastena.mam/
Для теста:
- Желток – 2 шт.
- Сливочное масло – 80 г
- Сахар – 70 г
- Мука – 300 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
Для начинки:
- Белок – 2 шт.
- Мука – 100 г
- Сок лимона – 1 ч. л.
- Греческий йогурт – 350 г
- Мука – 50 г
Как приготовить:
- Взбить желтки с сахаром до пены. Добавить растопленное сливочное масло.
- Частями ввести муку, должна получиться крошка. Убрать в холодильник на 30 минут.
- Для крема взбить до густой массы белки с сахаром и лимонным соком.
- Частями добавить йогурт и муку, перемешивая лопаткой.
- Духовку разогреть до 180 градусов, форму застелить бумагой и смазать сливочным маслом.
- Большую половины крошки высыпать в форму и распределить, хорошо придавливая. Вылить крем.
- Посыпать остатками крошки, выпекать 30 минут.
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