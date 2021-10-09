3 рецепта воздушно-нежной выпечки с натуральным йогуртом

Натуральный или греческий йогурт – отличный ингредиент для выпечки. Пироги и тарты с ним получаются максимально воздушными с концентрированным сливочным вкусом. Дополнять эти десерты будут груши с грецкими орехами и свежие ягоды, которые вы выбираете по своему вкусу.

Йогуртовый пирог с грушей и грецкими орехами

Йогуртовый пирог с грушей и грецкими орехами / Фото: instagram.com/natti.tatti/

Рецепты выпечки с натуральным йогуртом / Фото: Коллаж: Сегодня

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Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Йогурт – 200 мл

Сахар – 100 г

Лимон – 1 шт.

Сливочное масло – 120 г

Мука – 220 г

Разрыхлитель – 2 ч. л.

Грецкие орехи – 100 г

Как приготовить:

Яйца взбить с сахаром, добавить слегка растопленное сливочное масло, йогурт, цедру и сок лимона, хорошо перемешать. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем, смешать с йогуртовой смесью. Вылить в форму, выложить тонко нарезанные груши, сбрызнув их соком лимона. Сверху посыпать грецкими орехами. Выпекать при 180 градусах 45 минут.

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Йогуртовый тарт с ягодой





Йогуртовый тарт с ягодами / Фото: instagram.com/alina_bakes_at_home/

Ингредиенты для основы:

Мука – 200 г

Сахарная пудра – 50 г

Сливочное масло – 110 г

Миндальная мука – 30 г

Яйцо – 1 шт.

Ванилин – по вкусу

Щепотка соли

Для начинки:

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Греческий йогурт – 600 г

Молоко -110 г

Яйцо – 3 шт.

Миндальная мука – 30 г

Цедра 1 лимона

Сахар – 50 г

Ягоды – 300-400 г

Как приготовить:

Смешать все сухие ингредиенты, добавить нарезанное кубиками холодное масло, растереть в крошку. Добавить яйцо, замесить тесто. Раскатать, сделать бортики и перенести в форму для запекания. Отправить на 1 час в холодильник. Сверху уложить пергаментную бумагу, положить груз и выпекать 10 минут при 160 градусах. Убрать груз и бумагу и запекать еще 10 минут. Для начинки перебить все ингредиенты, кроме ягод, блендером. Вылить на тесто и выпекать 20 минут. Затем выложить ягоды и запекать еще 10-15 минут.

Йогуртовый пирог с крошкой

Йогуртовый пирог с крошкой / Фото: instagram.com/nastena.mam/

Для теста:

Желток – 2 шт.

Сливочное масло – 80 г

Сахар – 70 г

Мука – 300 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Для начинки:

Белок – 2 шт.

Мука – 100 г

Сок лимона – 1 ч. л.

Греческий йогурт – 350 г

Мука – 50 г

Как приготовить:

Взбить желтки с сахаром до пены. Добавить растопленное сливочное масло. Частями ввести муку, должна получиться крошка. Убрать в холодильник на 30 минут. Для крема взбить до густой массы белки с сахаром и лимонным соком. Частями добавить йогурт и муку, перемешивая лопаткой. Духовку разогреть до 180 градусов, форму застелить бумагой и смазать сливочным маслом. Большую половины крошки высыпать в форму и распределить, хорошо придавливая. Вылить крем. Посыпать остатками крошки, выпекать 30 минут.

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