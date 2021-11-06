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3 классных рецепта самой разной выпечки с бананами

Ирина Маслова
6 ноября, 13:01
Это удивительно сочный кекс, пирог, где вместе с бананами есть сливы, и пирог "Банана-мама", который подается холодным. Бананы для этих трех рецептов должны быть максимально спелыми

Бананы в выпечке – это не такой простой ингредиент, как кажется. Например, в Британии есть действительно культовый "Баноффи" с идеальной карамельной начинкой. Эта выпечка достаточно вкусная и ее аромат не спутать ни с чем.

Кекс с бананами и орехами от eremeichikova получается очень сочным, пирог с бананами и сливами по рецепту smolianinaekaterina больше для тех, кто придерживается правильного питания.

Рецепты выпечки с бананами / Фото: Коллаж: Сегодня

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Пирог "Банана-мама" от фудблогера salut.sasha обязательно подается холодным.

Пирог "Банана-мама"

Пирог "Банана-мама" / Фото: instagram.com/salut.sasha/

Ингредиенты:

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  • Бананы – 3-4 шт.
  • Сметана – 250 г
  • Желтки – 4 шт.
  • Сливочное масло – 100 г
  • Сахар – 2-3 ст. л.
  • Мука – 300 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Пакетик ванилина
  • Белки – 3 шт.
  • Сахарная пудра – 100 г
  • Щепотка соли

Как приготовить:

  1. Масло нарезать. Добавить муку и разрыхлитель. Тщательно размять руками до образования однородной крошки.
  2. Добавить желтки, сахар, соль, ванилин. Замесить крутое тесто. Завернуть в пленку и убрать в холодильник на 30 минут.
  3. Раскатать тесто между двумя слоями пленки. Выложить в форму, смазанную сливочным маслом.
  4. Бананы, почистить, порезать дольками и выложить на тесто.
  5. Сверху намазать сметаной. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.
  6. Взбить белки с сахарной пудрой до плотных пиков. Достать пирог и выложить взбитые белки. Готовить еще 3 минуты при 220 градусах.

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Пирог с бананами и сливами

Пирог с бананами и сливами / Фото: instagram.com/smolianinaekaterina/

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Ингредиенты:

  • Овсянка – 7 ст. л.
  • Банан – 1 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Йогурт натуральный – 120 г
  • Разрыхлитель – 5 г
  • Подсластитель – 1 ст. л.
  • Сливы – 100 г

Как приготовить:

  1. Банан помять вилкой или блендером, добавить все остальные ингредиенты, кроме слив. Перемешать.
  2. Почистить сливы от кожуры, порезать. Тесто перелить в форму для запекания, смазанной сливочным маслом, и разложить кусочки сливы.
  3. Выпекать 30-40 минут при 180-200 градусах.


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Кекс с бананами

Кекс с бананами / Фото: instagram.com/eremeichikova/

Ингредиенты:

  • Йогурт или сметана – 50 г
  • Сливочное масло – 55 г
  • Бананы – 2 шт.
  • Мука -125 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 70 г
  • Разрыхлитель – 0,5 ч. л.
  • Соль, корица, орехи
  • Шоколад – по желанию

Как приготовить:

  1. Один банан размять вилкой, добавить сметану, корицу.
  2. Отдельно взбить размягченное масло с сахаром. Добавить яйцо, соль и взбить все вместе.
  3. Смешать обе массы, слегка взбить и добавить муку с разрыхлителем.
  4. Добавить измельченные орехи и шоколад.
  5. Банан разрезать вдоль и выложить сверху, слегка прижать к тесту.
  6. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 45-50 минут. Готовность проверить шпажкой.
  7. Украсить орехами и сахарной пудрой.