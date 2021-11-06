3 классных рецепта самой разной выпечки с бананами

Бананы в выпечке – это не такой простой ингредиент, как кажется. Например, в Британии есть действительно культовый "Баноффи" с идеальной карамельной начинкой. Эта выпечка достаточно вкусная и ее аромат не спутать ни с чем.
Кекс с бананами и орехами от eremeichikova получается очень сочным, пирог с бананами и сливами по рецепту smolianinaekaterina больше для тех, кто придерживается правильного питания.
Рецепты выпечки с бананами / Фото: Коллаж: Сегодня
Пирог "Банана-мама" от фудблогера salut.sasha обязательно подается холодным.
Пирог "Банана-мама"
Пирог "Банана-мама" / Фото: instagram.com/salut.sasha/
Ингредиенты:
- Бананы – 3-4 шт.
- Сметана – 250 г
- Желтки – 4 шт.
- Сливочное масло – 100 г
- Сахар – 2-3 ст. л.
- Мука – 300 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Пакетик ванилина
- Белки – 3 шт.
- Сахарная пудра – 100 г
- Щепотка соли
Как приготовить:
- Масло нарезать. Добавить муку и разрыхлитель. Тщательно размять руками до образования однородной крошки.
- Добавить желтки, сахар, соль, ванилин. Замесить крутое тесто. Завернуть в пленку и убрать в холодильник на 30 минут.
- Раскатать тесто между двумя слоями пленки. Выложить в форму, смазанную сливочным маслом.
- Бананы, почистить, порезать дольками и выложить на тесто.
- Сверху намазать сметаной. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.
- Взбить белки с сахарной пудрой до плотных пиков. Достать пирог и выложить взбитые белки. Готовить еще 3 минуты при 220 градусах.
Пирог с бананами и сливами
Пирог с бананами и сливами / Фото: instagram.com/smolianinaekaterina/
Ингредиенты:
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- Овсянка – 7 ст. л.
- Банан – 1 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Йогурт натуральный – 120 г
- Разрыхлитель – 5 г
- Подсластитель – 1 ст. л.
- Сливы – 100 г
Как приготовить:
- Банан помять вилкой или блендером, добавить все остальные ингредиенты, кроме слив. Перемешать.
- Почистить сливы от кожуры, порезать. Тесто перелить в форму для запекания, смазанной сливочным маслом, и разложить кусочки сливы.
- Выпекать 30-40 минут при 180-200 градусах.
Кекс с бананами
Кекс с бананами / Фото: instagram.com/eremeichikova/
Ингредиенты:
- Йогурт или сметана – 50 г
- Сливочное масло – 55 г
- Бананы – 2 шт.
- Мука -125 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 70 г
- Разрыхлитель – 0,5 ч. л.
- Соль, корица, орехи
- Шоколад – по желанию
Как приготовить:
- Один банан размять вилкой, добавить сметану, корицу.
- Отдельно взбить размягченное масло с сахаром. Добавить яйцо, соль и взбить все вместе.
- Смешать обе массы, слегка взбить и добавить муку с разрыхлителем.
- Добавить измельченные орехи и шоколад.
- Банан разрезать вдоль и выложить сверху, слегка прижать к тесту.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 45-50 минут. Готовность проверить шпажкой.
- Украсить орехами и сахарной пудрой.