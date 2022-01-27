3 салата с печенью трески на день рождения – и вкусно, и полезно

Без салатов на день рождения никак. И нужно очень постараться, чтобы удивить требовательных гостей. Мы делились рецептами самых разных салатов с апельсинами.

Ниже – три салата, где главная роль у печени трески, одного из самых полезных продуктов для организма.

Салаты с печенью трески на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

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В салат с оливками от maryna.markidova нужны свежие помидоры или черри. Салат с авокадо по рецепту natpranaзаправляется оливковым маслом и соком лимона.

И последний вариант – с огурцом по рецепту irina_homecookзаправляется натуральным йогуртом или сметаной. Среди ингредиентов есть красный лук, по желанию его можно замариновать.

Салат с печенью трески и огурцом

Салат с печенью трески и огурцом / Фото: instagram.com/irina_homecook/

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Ингредиенты:

по 1 шт. авокадо, огурец;

8 шт. яйца перепелиные;

красный лук – по вкусу;

листья салата;

печень трески.

Для соуса:

укроп;

2 ст. л. натурального йогурта или сметаны;

1-2 ст. л. оливковое масло;

1 ч. л. сок лимона;

соль.

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Как приготовить:

Очистить огурцы от кожицы и нарезать с авокадо крупными кубиками. Печень выложить на салфетки, чтобы промокнуть от масла. Для соуса укроп нарезать мелко и растереть с солью. Добавить масло , лимонный сок и йогурт. Перемешать. Огурец, авокадо и яйца, разрезанные пополам, смешать с соусом. На тарелку выложить листья салата, огурцы, авокадо и яйца в соусе , сверху – печень трески. Украсить луком.

Салат с печенью трески и авокадо

Салат с печенью трески и авокадо / Фото: instagram.com/natprana/

Ингредиенты:

печень трески;

по 1 шт. авокадо, яйцо

8-10 шт. маслины;

зеленый лук, петрушка;

2-3 ст. л. оливковое масло;

1 ст. л. сока лимона;

соль.

Здесь найдете три салата с языком на день рождения.

Как приготовить:

Для соуса оливковое масло, соль и лимонный сок соединить, перемешать. Все ингредиенты нарезать мелко. Белок нарезать, желток натереть на терке. Собрать салат слоями: печень трески, зелень, маслины, авокадо (половиной соуса смазать слой авокадо), белок, соус. Сверху украсить тертым желтком. Украсить зеленью, кедровыми орешками и семенами конопли.

Салат с печенью трески и оливками

Салат с печенью трески и оливками / Фото: instagram.com/maryna.markidova

листья салата;

1 средний помидор или 5 шт. черри;

1 отварное яйцо;

30 г зеленых оливок без косточки;

40 г печени трески;

оливковое масло, сок лимона – по вкусу.

Ингредиенты на одну порцию:

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Как приготовить: