3 способа, как необычно и вкусно использовать сосиски

Обычно мы их отвариваем или обжариваем, более старательные готовят их в тесте. Но это совсем не конец потенциала наших любимых сосисок, их можно использовать в ряде других рецептов.

Для тех, что ниже, нужны сосиски без жира. Вареные или копченые они будут – непринципиально.

Простые и необычные рецепты с сосисками / Фото: Коллаж: Сегодня

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Быстрый пирог с молодой капустой – редакционный рецепт, ингредиенты для начинки нужно немного припустить на растительном масле.

Кексы от marisha_rybinaзамешиваются на воде и растительном масле. После замеса оно должно отдохнуть 30-40 минут.

Для немецкого салата по рецепту alexis_food_flowers нужны маринованные огурцы и немного твердого сыра.

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Быстрый пирог с молодой капустой и сосисками

Фото: instagram.com/azanmira/

Ингредиенты:

500 г муки;

7 г дрожжей;

1 ст. л. сахара (без горки);

50 г растительного масла;

щепотка соли.

Для начинки:

5 шт. сосисок;

200 г молодой капусты;

лук, морковь – по половинке;

50 г сыра;

яйцо;

специи, зелень – по вкусу.

Как приготовить:

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Дрожжи добавить в теплую воду с сахаром, добавить немного муки. Оставить на 20 минут. Добавить остальные ингредиенты, замесить тесто. Оставить в теплом месте на 40-60 минут. Для начинки поджарить репчатый лук, добавить нарезанную морковь. Затем – нарезанные сосиски, чуть поджарить. Добавить капусту. Посолить, поперчить, добавить зелень. Раскатать тесто, положить начинку, сформировать пирог, смазать яйцом и посыпать тертым сыром. Запекать 20 минут при температуре 180 градусов.

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Кексы "Хот-дог"

Кексы "Хот-дог"

Ингредиенты:

8 сосисок;

200 г кетчупа;

2 ч. л горчицы;

твердый сыр.

Для теста:

200 мл воды;

по 2 ч. л. сухих дрожжей, соли, сахара;

4 ст. л. растительного масла;

2 яйца;

около 600 г муки.

Как приготовить:

Сосиски нарезать кубиками, добавить кетчуп и горчицу, перемешать. Соединить все ингредиенты для тесто, тщательно замесить тесто. Оставить на 40 минут под пленкой. Тесто раскатать и разделить по формам. Выложить начинку, сверху – тертый сыр. Выпекать при 180 градусах 25 минут. Украсить кексы маринованным огурцом, зеленым луком.

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Салат с сосисками

Салат с сосисками / Фото: Инстаграм

Ингредиенты (рассчитывайте по своему вкусу):

сардельки;

маринованные огурцы;

сыр;

красный лук.

Для заправки:

оливковое масло;

немного рассола с огурцов;

1 ч. л. неострой горчицы;

соль, перец, сушеный орегано.

Как приготовить.

Сосиски и огурцы нарезать соломкой, соединить с тертым сыром. Смешать все ингредиенты для заправки, добавить в салат.

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