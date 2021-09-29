3 варианта для сладкой запеченной овсянки к завтраку

Если вареная овсянка немного надоела, даже если вы знаете, как сварить ее идеально, эту кашу стоит запечь. А когда к такой овсянке прибавить немного ягод, фруктового пюре или шоколада – получится красивый завтрак. Для сочности можно использовать сметану или йогурт. Перед запеканием форму смажьте небольшим количеством сливочного масла.

Запеченная овсянка с клубникой и арахисовым соусом

Запеченная овсянка с клубникой и арахисовым соусом / Фото: instagram.com/likushka_food/

Рецепты запеченной овсянки к завтраку / Фото: Коллаж: Сегодня

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Ингредиенты:

перемолотая овсянка – 50 г;

молоко – 70 г;

яблочное пюре – 40 г;

подсластитель – по вкусу;

разрыхлитель – 1/2 ч. л.

Для джема:

клубника (замороженная) – 60 г;

подсластитель – по вкусу;

вода.

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Для арахисового соуса:

арахисовая паста – 2 ч. л.;

молоко – 2 ч. л.

Как приготовить:

Для овсянки смешать все ингредиенты. Клубнику разморозить, нарезать. Добавить немного воды, подсластитель и перебить миксером или блендером в джем. Для арахисового соуса смешать пасту и теплое молоко до однородности. В емкость залить немного овсянки, в середину выложить джем, сверху – арахисовый соус. Влить остальную овсянку. Выпекать при 180 градусах 20 минут, украсить корицей.

Запеченная овсянка с фруктовым пюре

Овсянка с фруктовым пюре / Фото: instagram.com/olginka.7/

Ингредиенты:

геркулес – 100 г;

фруктовое пюре – 170 г;

молоко – 120 мл.

Как приготовить:

Овсяные хлопья залить молоком, хорошо перемешать, оставить на 15 минут. Духовку разогреть до 180 градусов. К овсянке добавить фруктовое пюре, перемешать и переложить в форму для запекания. Выпекать 20 минут.

Запеченная овсянка с шоколадом

Запеченная овсянка с шоколадом / Фото: instagram.com/_ksufood_/

Ингредиенты:

банан – половина;

овсянка – 70 г;

молоко – 100 г;

разрыхлитель – 1/2 ч. л.;

какао – 1 ч. л.;

сметана – 1 ст. л.;

шоколад – по вкусу.

Как приготовить:

Банан измельчить, добавить к овсянке. Добавить разрыхлитель и молоко, тщательно перемешать. Выложить в форму овсянку, сверху положить сметану. Перемешать. Добавить несколько кусочков шоколада и выпекать 20 минут при 180 градусах.