Изменить язык на: UA На главную Сегодня
Главная Еда

7 постных, но сытных и разнообразных блюд на день рождения

Ирина Маслова
7 октября, 12:25
Если рыбу обжарить в масле с добавлением чеснока, она станет максимально ароматной. Можно запечь болгарские перцы с кускусом, приготовить греческий салат с виноградом и паштет из баклажанов

Во всем разнообразии постных блюд и блюд без мяса нужно отыскать те, которые не стыдно поставить на праздничный стол. Постарайтесь брать максимально свежие и сочные овощи. Это касается не только салатов. Ну и специи, они раскрывают вкус и усиливают аппетит.

Рыба с овощами

Рыба с овощами / Фото: instagram.com/tatyana_skabickaya/

Постные блюда на день рождения / Фото: freepik.com

Реклама

Ингредиенты:

  • Рыба
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Розмарин – 2 веточки
  • Специи – по вкусу
  • Овощи

Как приготовить:

  1. Рыбу слегка смазать маслом, добавить специи. Чеснок измельчить и добавить в горячее масло, где будет жариться рыба.
  2. Обжарить до готовности, положить на бумажное полотенце.
  3. Любимые овощи нарезать, приправить и заправить маслом. Подавать с рыбой.

Читайте также:

Реклама

Котлеты из фасоли

Постные котлеты из фасоли / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Фасоль в томатном соусе с грибами и овощами – 1 б.
  • Мука – 3-5 ст. л.
  • Белый хлеб – 120 г
  • Зира – 1 ч. л.
  • Лимонный сок – по вкусу
  • Соль, перец, зелень

Как приготовить:

Реклама
  1. Фасоль, измельченный хлеб измельчить в блендере.
  2. Добавить зелень, зиру, соль, перец и лимонный сок. Еще раз измельчить. Добавить фасоль, перемешать.
  3. Сформировать котлеты, обвалять в муке. Обжарить до готовности.

Читайте также:

Греческий салат с виноградом

Греческий салат с виноградом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Огурец , болгарский перец – по 1 шт.
  • Черри – 10 шт.
  • Виноград кишмиш – 1 кисточка
  • Руккола – 50 г
  • Оливковое масло – 30 г
  • Сок половины лимона
  • Соль, перец

Как приготовить:

  1. Огурец помыть, нарезать полукольцами. Перец вымыть и очистить от семян, нарезать перец.
  2. Черри разрезать пополам. Рукколу помыть и просушить.
  3. Для заправки смешать оливковое масло с соком лимона, солью и перцем.
  4. Перемешать перец, огурец, черри и виноград с заправкой.
  5. Выложить на тарелку рукколу, сверху – салат.

Читайте также:

Перец, фаршированный кускусом

Фаршированный перец овощами и кускусом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Болгарские перцы
  • Кускус – 1/2 чашки
  • Чашка бульона
  • Баклажан, лук, помидор – по 1 шт.
  • Тимьян или базилик
  • Специи

Как приготовить:

  1. Кускус залить кипятком на 25 минут. Посолить, поперчить, перемешать.
  2. Лук мелко нарезать. Баклажан нарезать маленькими кубиками.
  3. На оливковом масле обжарить лук и баклажан в течение 2-3 минут. Помидор бланшировать, натереть на терке. Добавить в сковороду вместе с тимьяном и базиликом, приправить солью и перцем, перемешать и готовить до испарения жидкости.
  4. Перемешать овощи с кускусом, слегка остудить.
  5. У перцев срезать верхушку, очистить от перегородок и семян. Нафаршировать. Положить в смазанную маслом форму, смазать перцы маслом.
  6. Запекать при 190 градусах 20-25 минут.

Читайте также:

Тушеная капуста с грибами и овощами

Тушеная капуста с грибами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Половина кочана капусты
  • Морковь, лук, болгарский перец – по 1 шт.
  • Уксус – 1 ст. л.
  • Томатная паста – 2 ст. л.
  • Грибы – 500 г
  • Соль, сахар, перец горошком, лавровый лист, специи – по вкусу

Как приготовить:

  1. Капусту нашинковать, морковь натереть на крупной терке. Лук нарезать кубиками, перец – соломкой.
  2. Перемешать, посолить и добавить специи по вкусу. Добавить немного сахара и уксус.
  3. Перемешать и полить растительным маслом.
  4. Тушить на небольшом огне под крышкой, помешивая, 20 минут.
  5. Нарезать грибы (если лесные, отварить несколько раз и слить жидкость) и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
  6. Добавить к капусте, добавить томатную пасту, перемешать. Добавить лавровый лист, душистый перец.
  7. Накрыть крышкой и потушить еще 5 минут.

Читайте также:

Паштет из баклажанов

Паштет из баклажанов / Фото: instagram.com/amewana_01/

Ингредиенты:

  • Баклажан – 2 шт.
  • Урбеч из семян белого кунжута – 6 ч. л.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Руккола или другая зелень – 200 г
  • Грецкие орехи – 100 г
  • Специи, лимонный сок

Как приготовить:

  1. Баклажаны помыть, нарезать и посыпать солью. Оставить на 30 минут, промыть.
  2. Разогреть духовку до 180 градусов и запекать с растительным маслом 30 минут
  3. В блендере измельчить орехи, зелень и урбеч, пропущенный через пресс чеснок, специи и лимонный сок. Добавить мякоть баклажанов и еще раз тщательно перемешать.

Читайте также:

Медовая коврижка

Медовая коврижка / Фото: instagram.com/natalia_plenis/

Ингредиенты:

  • Мед – 300 г
  • Мука – 110 г
  • Мука ржаная – 125 г
  • Аквафаба – 6-7 ст. л.
  • Имбирь, корица, сухофрукты, орехи – по вкусу
  • Сода – 1/2 ч. л.
  • Соль – щепотка

Как приготовить:

  1. Смешать муку, специи, соль и соду. Отдельно смешать мед и яйца. Муку постепенно ввести в медовую массу, хорошо перемешать.
  2. Измельчить орехи и сухофрукты в блендере, добавить в тесто.
  3. Вылить в форму, накрыть полотенцем и оставить на два часа.
  4. Выпекать 40 минут при 170 градусах. Украсить медом и орехами.

Читайте также:

Реклама