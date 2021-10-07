7 постных, но сытных и разнообразных блюд на день рождения

Во всем разнообразии постных блюд и блюд без мяса нужно отыскать те, которые не стыдно поставить на праздничный стол. Постарайтесь брать максимально свежие и сочные овощи. Это касается не только салатов. Ну и специи, они раскрывают вкус и усиливают аппетит.

Рыба с овощами

Рыба с овощами / Фото: instagram.com/tatyana_skabickaya/

Постные блюда на день рождения / Фото: freepik.com

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Ингредиенты:

Рыба

Чеснок – 3 зуб.

Розмарин – 2 веточки

Специи – по вкусу

Овощи

Как приготовить:

Рыбу слегка смазать маслом, добавить специи. Чеснок измельчить и добавить в горячее масло, где будет жариться рыба. Обжарить до готовности, положить на бумажное полотенце. Любимые овощи нарезать, приправить и заправить маслом. Подавать с рыбой.

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Котлеты из фасоли

Постные котлеты из фасоли / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Фасоль в томатном соусе с грибами и овощами – 1 б.

Мука – 3-5 ст. л.

Белый хлеб – 120 г

Зира – 1 ч. л.

Лимонный сок – по вкусу

Соль, перец, зелень

Как приготовить:

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Фасоль, измельченный хлеб измельчить в блендере. Добавить зелень, зиру, соль, перец и лимонный сок. Еще раз измельчить. Добавить фасоль, перемешать. Сформировать котлеты, обвалять в муке. Обжарить до готовности.

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Греческий салат с виноградом

Греческий салат с виноградом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Огурец , болгарский перец – по 1 шт.

Черри – 10 шт.

Виноград кишмиш – 1 кисточка

Руккола – 50 г

Оливковое масло – 30 г

Сок половины лимона

Соль, перец

Как приготовить:

Огурец помыть, нарезать полукольцами. Перец вымыть и очистить от семян, нарезать перец. Черри разрезать пополам. Рукколу помыть и просушить. Для заправки смешать оливковое масло с соком лимона, солью и перцем. Перемешать перец, огурец, черри и виноград с заправкой. Выложить на тарелку рукколу, сверху – салат.

Перец, фаршированный кускусом

Фаршированный перец овощами и кускусом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Болгарские перцы

Кускус – 1/2 чашки

Чашка бульона

Баклажан, лук, помидор – по 1 шт.

Тимьян или базилик

Специи

Как приготовить:

Кускус залить кипятком на 25 минут. Посолить, поперчить, перемешать. Лук мелко нарезать. Баклажан нарезать маленькими кубиками. На оливковом масле обжарить лук и баклажан в течение 2-3 минут. Помидор бланшировать, натереть на терке. Добавить в сковороду вместе с тимьяном и базиликом, приправить солью и перцем, перемешать и готовить до испарения жидкости. Перемешать овощи с кускусом, слегка остудить. У перцев срезать верхушку, очистить от перегородок и семян. Нафаршировать. Положить в смазанную маслом форму, смазать перцы маслом. Запекать при 190 градусах 20-25 минут.

Тушеная капуста с грибами и овощами

Тушеная капуста с грибами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Половина кочана капусты

Морковь, лук, болгарский перец – по 1 шт.

Уксус – 1 ст. л.

Томатная паста – 2 ст. л.

Грибы – 500 г

Соль, сахар, перец горошком, лавровый лист, специи – по вкусу

Как приготовить:

Капусту нашинковать, морковь натереть на крупной терке. Лук нарезать кубиками, перец – соломкой. Перемешать, посолить и добавить специи по вкусу. Добавить немного сахара и уксус. Перемешать и полить растительным маслом. Тушить на небольшом огне под крышкой, помешивая, 20 минут. Нарезать грибы (если лесные, отварить несколько раз и слить жидкость) и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить к капусте, добавить томатную пасту, перемешать. Добавить лавровый лист, душистый перец. Накрыть крышкой и потушить еще 5 минут.

Паштет из баклажанов

Паштет из баклажанов / Фото: instagram.com/amewana_01/

Ингредиенты:

Баклажан – 2 шт.

Урбеч из семян белого кунжута – 6 ч. л.

Чеснок – 3 зуб.

Руккола или другая зелень – 200 г

Грецкие орехи – 100 г

Специи, лимонный сок

Как приготовить:

Баклажаны помыть, нарезать и посыпать солью. Оставить на 30 минут, промыть. Разогреть духовку до 180 градусов и запекать с растительным маслом 30 минут В блендере измельчить орехи, зелень и урбеч, пропущенный через пресс чеснок, специи и лимонный сок. Добавить мякоть баклажанов и еще раз тщательно перемешать.

Медовая коврижка

Медовая коврижка / Фото: instagram.com/natalia_plenis/

Ингредиенты:

Мед – 300 г

Мука – 110 г

Мука ржаная – 125 г

Аквафаба – 6-7 ст. л.

Имбирь, корица, сухофрукты, орехи – по вкусу

Сода – 1/2 ч. л.

Соль – щепотка

Как приготовить:

Смешать муку, специи, соль и соду. Отдельно смешать мед и яйца. Муку постепенно ввести в медовую массу, хорошо перемешать. Измельчить орехи и сухофрукты в блендере, добавить в тесто. Вылить в форму, накрыть полотенцем и оставить на два часа. Выпекать 40 минут при 170 градусах. Украсить медом и орехами.

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