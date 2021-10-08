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7 несложных рекомендаций, чтобы квашеная капуста хрустела как никогда

Ирина Маслова
8 октября, 13:43
Главное – это хорошая капуста. Она должна быть плотной, с белыми глянцевыми листьями. Морковь желательно брать сладкую и квасить продукт не в алюминиевой посуде

Для квашения подходят только поздние сорта капусты. Кочан должен быть плотным, а листья – белыми и глянцевыми. Именно в таком овоще максимум сахара, который необходим во время ферментации. Ее можно заквасить совсем немного в пакете экспресс-методом, а можно побольше, чтобы хватило на всю зиму. В любом случае важно знать правила для хрустящей капусты, чтобы ничего не испортить и получить вкусный и полезный ферментированный продукт.

Соль

Нужна самая обычная. Эксперты советуют брать соль крупного помола. Ароматизированная соль, соль с травами и йодированная не подходят. Лишние запахи и примеси испортят классический вкус квашенной капусты.

Как приготовить самую хрустящую квашеную капусту / Фото: Depositphotos

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Количество соли. Здесь есть свои пропорции: 1 столовая ложка на 1 кг капусты.

Дополнительные специи

Эксперты советуют не рисковать и квасить капусту все-таки классическим методом. Но по желанию можно добавить очищенные кусочки яблока, ягоды клюквы, болгарский перец.

Что касается тмина и душистого перца, то добавляйте их ровно столько, сколько указанно в рецепте. Часто специями можно испортить конечный результат.

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Шинкование

Только ручное. В комбайне есть риск сильно ее измельчить. В результате капуста попросту не будет хрустеть, она перебродит и станет мягкой. Толщина кусочков – полсантиметра.

Емкость

Любая, кроме алюминиевой. Обычно используются стеклянные банки или деревянные емкости. Перед тем, как будете закладывать капусту, емкость должна быть вымыта и вытерта насухо.

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Если это банка, то ее можно закрыть капроновой чистой крышкой с отверстием. Если эмалированная кастрюля, накройте стерилизованной марлей или тарелкой.

Морковь

Она обязательна. Морковь не только придает красоту капусте. Без нее она будет медленнее ферментироваться. Все из-за сахара, который есть в корнеплоде.

Морковь желательно пробовать на вкус перед тем, как ее натирать. Чем слаще она будет, тем лучше.

Пропорции – 100 г моркови на 1 кг капусты.

Если же морковь несладкая, тогда поможет сахар. Половина чайной ложки на килограмм капусты будет достаточно.

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Квашение

Там, где будет кваситься капуста, должно быть минимум 20 градусов тепла. Уже через час нужно проверить капусту после закладки. Сок должен покрывать ее полностью. Если нет – нужно долить кипяченой воды комнатной температуры.

Процесс ферментации начинается практически сразу же, а заканчивается через неделю. Все эти дни нужно ее перемешивать чистой ложкой, чтобы помочь газам быстрее выходить.

Хранение капусты

Оно должно происходить в сухом и прохладном месте. Капуста должна находится в своем же соку (рассоле), иначе она начнет терять свой вкус и сохнуть.

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