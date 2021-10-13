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7 сочных рулетов из курицы и индейки на день рождения

Ирина Маслова
13 октября, 12:19
Чтобы рулеты лучше и проще формировались, были сочнее, мясо нужно слегка отбить. Варианты для начинок – грибы, вяленые помидоры, сыр, болгарский перец

Рулеты из курицы или индейки – безусловно презентабельная еда, к праздникам и столу ко дню рождения вполне подходит. Все зависит, конечно, от ингредиентов начинки. Симпатично будут выглядеть овощи ярких цветов и сочная зелень. Авторы рецептов рекомендуют слегка отбить мясо, так оно будет сочнее. И чтобы курица получилась идеальной, вот 15 важных лайфхаков.

Рулеты из курицы с грибами и сыром

Рулеты из курицы с грибами и сыром / Фото: instagram.com/timanna.pp/

Рецепты куриных рулетов ко дню рождения / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

  • Куриное филе – 8 шт.
  • Шампиньоны – 300 г
  • Сыр слайсами – 4 шт.
  • Моцарелла – 70 г
  • Сливки 20% – 50 мл
  • Помидоры – 2 шт.
  • Соевый соус – 2 ст. л.
  • Паприка, специи, соль, перец

Как приготовить:

  1. Филе замариновать в смеси соевого соуса и специй. Нарезать кубиками грибы и обжарить на капле масла до готовности, посолить и поперчить.
  2. На каждое филе выложить 1/3 слайса сыра, немного грибной начинки, аккуратно свернуть в рулет и выложить в форму, смазанную маслом, швом вниз. Полить сливками.
  3. Сверху распределить нарезанные помидоры и посыпать тертым сыром.
  4. Запекать 45 минут при 180 градусах.

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Рулеты из индейки с базиликом и сыром

Рулеты из индейки с базиликом и сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Филе индейки – 1 шт.
  • Зеленый базилик – 1 пучок
  • Твердый сыр – 150 г
  • Грецкие орехи – 50 г
  • Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

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  1. Филе помыть, обсушить, нарезать ломтиками толщиной 1 см. Отбить с двух сторон. Посыпать солью и перцем.
  2. Листья базилика помыть и обсушить, твердый сыр нарезать кубиками, орехи поджарить на сухой сковороде. Измельчить все в блендере.
  3. Выложить по 1-2 ч. л. массы на каждое филе и сформировать рулеты.
  4. Завернуть в фольгу и переложить на противень. Запекать при 200 градусах 40 минут до румяной корочки.

Рулет из курицы с вялеными томатами и сыром

Рулет из курицы в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Филе индейки – 500-700 г
  • Вяленые томаты – 60 г
  • Сыр – 100 г
  • Базилик, соль, перец, специи

Как приготовить:

  1. В филе сделать разрезы не до конца. Должна получиться "книга". Мясо посолить и поперчить, добавить специи.
  2. Сыр натереть на крупной терке. Листья базилика измельчить. Выложить вместе с вялеными томатами на отбитое мясо и свернуть рулетом. Обвязать нитью.
  3. Рулет выложить на противень, выстланный пергаментом, и запекать 40 минут при 180 градусах.

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Рулет из курицы с черносливом, грецкими орехами и зеленью

Рулет из курицы с черносливом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Филе – 700 г
  • Чернослив – 150 г
  • Грецкие орехи – 100 г
  • Панировочные сухари – 80 г
  • Сливочное масло – 20 г
  • Сырокопченый бекон – 6 ломтиков
  • Зелень петрушки, тмин, перец, соль – по вкусу

Как приготовить:

  1. Филе разрезать вдоль на две тонкие части и отбить. Сбрызнуть растительным маслом, натереть солью и перцем, сложить внахлест в виде прямоугольника.
  2. Сливочное масло растопить, посолить и обжарить орехи.
  3. Мелко нарезать чернослив и петрушку. Тмин растереть в ступке. Добавить обжаренные грецкие орехи и перемешать.
  4. На филе выложить ломтики бекона, затем – смесь из чернослива, орехов и зелени. Свернуть в рулет и обвязать кулинарной ниткой.
  5. Обвалять в панировочных сухарях и выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Накрыть фольгой, выпекать при 180 градусах 1 час. Для золотистой корочки снять фольгу и готовить еще 15 минут.

Рулеты из индейки с сыром и помидорами

Рулеты из индейки / Фото: instagram.com/gorbunochek/

Ингредиенты:

  • Филе – 600 г
  • Помидоры – 2-3 шт.
  • Сыр твердый – 50 г
  • Соль, перец, специи – по вкусу
  • Сметана – 3 ст. л.

Как приготовить:

  1. Филе нарезать слайсами толщиной 0,5 см и отбить. Посолить, поперчить, добавить специи.
  2. На каждый кусочек филе выложить по два кружочка помидоров. Сыр нарезать брусками и выложить по 5-6 шт. сверху помидоров. Сформировать рулеты.
  3. Выложить в форму для запекания, смазать сметаной.
  4. Выпекать 30-40 минут при 180 градусах.

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Куриный рулет с яблоками

Куриный рулет с яблоками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Фарш куриный – 450 г
  • Яблоки – 4 шт.
  • Лук, яйцо, ломтик белого хлеба – по 1 шт.
  • Молоко, яблочный джем – по 25 мл
  • Семена фенхеля – 1,5 ч. л.
  • Дижонская горчица – 1 ст. л.
  • Соль, перец, петрушка – по вкусу
  • Растительное масло

Как приготовить:

  1. Лук нарезать мелко, петрушку измельчить и взбить яйцо. Хлеб замочить в молоке.
  2. Яблоко разрезать пополам, одну половину натереть на крупной терке. Остальные яблоки нарезать на дольки, сердцевину удалить.
  3. Фарш соединить с хлебом, добавить лук, тертое яблоко, яйцо, петрушку, соль и перец по вкусу. Перемешать.
  4. Разделить фарш на 4 части, сформировать овальные рулеты, выложить на противень на расстоянии друг от друга.
  5. Смешать дольки яблок, семена фенхеля, выложить на противень вокруг рулетов.
  6. Выпекать 10 минут при 230 градусах.
  7. Смешать яблочный джем с горчицей. Смазать рулеты глазурью. Запекать 10-15 минут до румяной корочки.

Рулет из курицы с болгарским перцем

Рулет из курицы с болгарским перцем / Фото: instagram.com/sweetymayya/

Ингредиенты:

  • Филе – 600 г
  • Болгарский перец – 3 шт.
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Соль, специи,
  • Сметана или йогурт – 2 ст. л.
  • Горчица – 1/3 ч. л.

Как приготовить:

  1. Перец нарезать соломкой, сделать надрезы в филе. Посолить, поперчить. Добавить специи.
  2. Сметану смешать с горчицей и смазать филе изнутри.
  3. Выложить внутрь перец и понемногу измельченного чеснока. Сформировать рулеты.
  4. Запекать 40-50 минут при 180 градусах.

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