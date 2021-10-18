7 устрашающих, но вкусных блюд на Хэллоуин

В ночь с 31 октября на 1 ноября в большинстве стран начнется самый ожидаемый праздник, прежде всего детьми, Хэллоуин. Он требует своего особенного меню, которое должно быть устрашающим, но безусловно съедобным и вкусным. Если не знаете, что приготовить на Хэллоуин, смело воспользуйтесь идеями ниже. Они порадуют всех. Авторы рецептов старательно подошли к оформлению этих блюд, давая возможность улучшать их декор.
Съедобные глаза
Съедобные глаза / Фото: womansday.com
Рецепты блюд на Хэллоуин / Фото: Коллаж: Сегодня
Ингредиенты:
- Вода – 1 ст.
- Яйца – 4 шт.
- Мука – 2 ст. (может понадобиться больше)
- Сливочное масло (комнатной температуры) – 2 ст. л
- Твердый сыр – 150 г
- Сливочный сыр, огурцы, оливки с начинкой, кетчуп – для украшения
- Соль, перец
Как приготовить:
- Разогреть духовку до 180 градусов, на противень выстелить пергамент.
- Смешать растопленное сливочное масло с водой и щепоткой соли. Довести до кипения на среднем огне, пока смесь не станет однородной. Остудить.
- Добавить яйца по одному. Довести до вкуса солью и перцем.
- Добавить тертый сыр и вмешать муку до получения не сильно густого теста.
- Выложить заготовки на расстоянии друг от друга столовой ложкой. Выпекать 10 минут.
- Уменьшить температуру до 160 градусов и выпекать еще 15 минут или до готовности. Остудить.
- Украсить сливочным сыром ("глазное яблоко"), нарезанными оливками ("зрачок") и кетчупом.
Фонарик Джека из болгарского перца
Фонарик Джека из болгарского перца / Фото: instagram.com/menu.detkam/
Ингредиенты:
- Болгарский перец (оранжевый) – 6 шт.
- Макароны (рожки) – 220 г
- Сливки 10% – 250 мл
- Крем-сыр – 220 г
- Твердый сыр (чеддер) – 130 г
- Соль, перец
Как приготовить:
- Вскипятить большую кастрюлю с подсоленной водой. Заполнить большую миску ледяной водой.
- Отрезать верхушки у перцев и отложить. Удалить семена. Отварить перец и верхушки 3 минуты. Затем быстро бросить в ледяную воду. Остудить.
- Вырезать лицо Джека с одной стороны перцев. В этой же воде отварить макароны около 5 минут. Стакан воды из-под макарон перелить в чашку.
- Разогреть сливки в большой кастрюле на среднем огне, готовить 10 минут. Добавить сливочный крем-сыр и готовить, пока не растворится.
- Добавить тертый сыр и довести до однородности. Добавить немного бульона, если соус слишком густой.
- Разложить макароны в перцы, посолить, поперчить. В каждый перец налить соус. Накрыть верхушками.
Пицца "Призрак"
Пицца "Призрак" / Фото: womansday.com
Ингредиенты:
- Тесто для пиццы
- Соус для пиццы или томатная паста – 5 ст. л.
- Оливки без косточек
- Моцарелла – 200 шт.
- Оливковое масло
Как приготовить:
- Нагреть духовку до 220 градусов, противень смазать маслом. Тесто для пиццы положить на противень.
- Намазать соусом и запекать 15 минут.
- Оливки разрезать пополам, дольки – на несколько ломтиков ("лапки паука"). Моцареллу нарезать ломтиками и вырезать призраков. "Глазки" сделать из кусочков оливок или перца.
- Сделать пауков и призраков и выложить на пиццу.
- Запекать около минуты, пока не начнет плавиться сыр.
Яйца с дымком
Яйца с дымком / Фото: countryliving.com
Ингредиенты:
- Яйца вкрутую – 12 шт.
- Тыквенное пюре – 200 г
- Майонез – 2 ст. л.
- Дижонская горчица – 1 ст. л.
- Хрен – 2 ч. л.
- Копченая паприка – 1 ч. л.
- Корнишоны – 6 шт.
- Соль, перец
Как приготовить:
- Яйца почистить, разрезать пополам.
- Желтки, тыквенное пюре, майонез, горчицу и хрен смешать в блендере. Добавить соль, перец и паприку.
- Начинить яйца и положить по корнишону в каждое.
Фрикадельки "Мумии"
Фрикадельки "Мумии" / Фото: www.delish.com
Ингредиенты:
- Говяжий фарш – 450 г
- Лук – 2 шт.
- Панировочные сухари
- Чеснок – 2 зуб.
- Свежая петрушка – пучок
- Яйцо – 1 шт.
- Соль, перец
- Горчица для украшения
- Слоеное тесто
Как приготовить:
- Разогреть духовку до 200 градусов. Выстелить противень пергаментом.
- Смешать фарш, измельченные лук, петрушку и чеснок. Добавить яйцо и еще раз перемешать. Посолить, поперчить.
- Сформировать шарики и выложить на противень.
- Разморозить тесто и нарезать полосками, обернуть фрикадельки, чтобы они напоминали мумию.
- Выпекать около 20 минут. Если тесто начнет быстро темнеть, накрыть фольгой.
- Когда фрикадельки будут готовы, сделать глазки из горчицы.
Пальцы ведьмы
Пальцы ведьмы / Фото: instagram.com/mechta_konditera_almaty/
Ингредиенты:
- Сливочное масло – 100 г
- Сахар – 110 г
- Мука – 250 г
- Яйцо
- Какао – 1 ч. л.
- Разрыхлитель – 1/2 ч. л.
- Шоколад, миндаль – по 20 г
Как приготовить:
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- Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром, добавить яйцо, перемешать.
- Добавить просеянную муку, какао и разрыхлитель. Замесить упругое тесто, убрать в холодильник на 30 минут.
- Миндаль залить кипятком на 20 минут и отчистить. Шоколад растопить на водяной бане.
- Застелить противень пергаментом, смазать маслом.
- Тесто поделить на колбаски длинной 7 см и по одной выложить на противень, вылепливая из них пальцы.
- Смазать шоколадом и положить миндаль. Выпекать 15 минут при 180 градусах.
Пирог "Хэллоуин"
Пирог "Хэллоуин" / Фото: instagram.com/sheman4ik/
Ингредиенты:
- Мука – 300 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Сахар – 180 г
- Ванильный сахар – пакетик
- Яйцо
- Сливочное масло – 200 г
- Соль – щепотка
Для начинки:
- Перетертые ягоды – по вкусу⠀
Как приготовить:
- Соединить все ингредиенты для теста, разделить на две части, вторая часть должна быть меньше. Меньшую часть положить в морозилку, большую – в холодильник на 30 минут.
- Из большой части в форме, застеленной пергаментом, сделать основу с бортиками. Добавить начинку.
- Вторую часть раскатать, вырезать глаза, нос и рот и перенести на начинку. ⠀
- Выпекать при 200 градусах до золотистого цвета.