8 лучших натуральных аналогов сахара для выпечки и не только

Соль и сахар – два постоянных продукта, которые медицина настойчиво рекомендует или сокращать в рационе, или отказаться вообще. О специях-заменителях соли мы рассказывали, теперь список натуральных аналогов сахара.

Стоит учитывать, что в выпечке они могут повести себе не так, как мы того ожидали. На что можно положиться, так это на стевию. Ну а мед не терпит теплового давления, его желательно добавлять к уже готовой еде.

Чем заменить сахар / Фото: Коллаж: Сегодня

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Список заменителей сахара с канала Лайфхаки TopTen.

Коричневый рисовый сироп

Рисовый сироп по вкусу похож на карамель

Его считают одним из лучших натуральных заменителей сахара. По вкусу очень похож на карамель, но не такой сладкий, если сравнивать его с сахаром.

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Подходит для приготовления каш и десертов. При нагревании покрывается тонкой хрустящей корочкой. Но употреблять коричневый рисовый сироп нужно в ограниченных количествах.

Кокосовый сахар

Кокосовый сахар нейтральный на вкус

Его делают из нектара соцветий кокосовой пальмы, но привкуса кокоса у этого сахара нет.

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Бывает в виде кристалликов или сиропа. Можно использовать в выпечке, для домашних шоколадных конфет.

Сироп топинамбура

По вкусу сироп топинамбура похож на мед / Фото: Инстаграм

Он нежной текстуры с мягким вкусом молодого меда. Этот сироп хорошо выдерживает тепловые нагрузки.

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Сироп из агавы

Сироп из агавы расходуется медленно, можно добавлять в выпечку

У него приятный и мягкий вкус, чем-то напоминает мед. Он в несколько раз слаще сахара, поэтому быстро не расходуется.

Можно добавлять в самые разные десерты и выпечку.

Мед

Мед лучше добавлять в готовые каши / Фото: Depositphotos

О его пользе для организма известно всем. Но обогатить нас всеми своими полезными веществами мед может только в сыром виде.

Так что если использовать мед как заменитель сахара, то старайтесь не нагревать его. Добавляйте в готовые каши и смузи.

Стевия

Стевию можно добавлять в горячие напитки / Фото: Depositphotos

Это самый нейтральный из всех заменителей сахара. Использовать стевию можно в выпечке (возьмите сироп) и десертах, а также добавлять в горячие напитки.

Кленовый сироп

Кленовый сироп лучше использовать как топпинг / Фото: Pixabay

Сиропом рекомендуют заменять варенье или джем. С ним будут вкусные блины, панкейки и каши. Можно попробовать добавить кленовый сироп в выпечку, но нужно быть готовым, что она будет непривычного вкуса.

Патока

Патока намного слаще сахара / Фото: Инстаграм

По текстуре это вязкий, плотный продукт и намного слаще сахара. То есть если использовать его в выпечке, этот фактор стоит учитывать.

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