8 лучших натуральных аналогов сахара для выпечки и не только

Соль и сахар – два постоянных продукта, которые медицина настойчиво рекомендует или сокращать в рационе, или отказаться вообще. О специях-заменителях соли мы рассказывали, теперь список натуральных аналогов сахара.
Стоит учитывать, что в выпечке они могут повести себе не так, как мы того ожидали. На что можно положиться, так это на стевию. Ну а мед не терпит теплового давления, его желательно добавлять к уже готовой еде.
Чем заменить сахар / Фото: Коллаж: Сегодня
Список заменителей сахара с канала Лайфхаки TopTen.
Коричневый рисовый сироп
Его считают одним из лучших натуральных заменителей сахара. По вкусу очень похож на карамель, но не такой сладкий, если сравнивать его с сахаром.
Подходит для приготовления каш и десертов. При нагревании покрывается тонкой хрустящей корочкой. Но употреблять коричневый рисовый сироп нужно в ограниченных количествах.
Кокосовый сахар
Его делают из нектара соцветий кокосовой пальмы, но привкуса кокоса у этого сахара нет.
Бывает в виде кристалликов или сиропа. Можно использовать в выпечке, для домашних шоколадных конфет.
Сироп топинамбура
Он нежной текстуры с мягким вкусом молодого меда. Этот сироп хорошо выдерживает тепловые нагрузки.
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Сироп из агавы
У него приятный и мягкий вкус, чем-то напоминает мед. Он в несколько раз слаще сахара, поэтому быстро не расходуется.
Можно добавлять в самые разные десерты и выпечку.
Мед
О его пользе для организма известно всем. Но обогатить нас всеми своими полезными веществами мед может только в сыром виде.
Так что если использовать мед как заменитель сахара, то старайтесь не нагревать его. Добавляйте в готовые каши и смузи.
Стевия
Это самый нейтральный из всех заменителей сахара. Использовать стевию можно в выпечке (возьмите сироп) и десертах, а также добавлять в горячие напитки.
Кленовый сироп
Сиропом рекомендуют заменять варенье или джем. С ним будут вкусные блины, панкейки и каши. Можно попробовать добавить кленовый сироп в выпечку, но нужно быть готовым, что она будет непривычного вкуса.
Патока
По текстуре это вязкий, плотный продукт и намного слаще сахара. То есть если использовать его в выпечке, этот фактор стоит учитывать.
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