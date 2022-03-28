9 продуктов, которые отлично справятся с функцией яиц

Мы знаем, что рецептов самой разной выпечки, для которых не нужны яйца, много. О пирожках без расстойки теста с капустой в качестве начинки мы писали.
Вместе с этим есть рецепты, которые можно воспроизвести только с яйцами.
Продукты, которыми можно заменить яйца / Фото: depositphotos.com, pexels.com, freepik.com
Ниже собраны продукты, а также пропорции смесей из них, которые смогут их заменить.
Считаем в соотношении: один продукт или одна смесь равны одному яйцу.
Чем заменить яйца в выпечке
- 75-100 г пюре из банана;
- 50 г несладкого яблочного пюре;
- смесь из 2 ст. л. молока, по 1/2 ст. л. соды и лимонного сока;
- 2 ст. л. молока плюс 1/4 ч. л. пекарского порошка;
- 2 ст. л. воды, 1 ст. л. растительного масла и 2 ч. л. пекарского порошка;
- 2 ст. л. воды и 2 ч. л. пекарского порошка;
- 2 ст. л. крахмала (кукурузного или картофельного);
- по 1 ст. л. сухого молока, кукурузного крахмала и 2 ст. л. воды;
- 1 ст. л. кукурузного крахмала и 2 ст. л. воды.