Ароматный и нежный манник с апельсином – постный рецепт

Те, кто поститься, может не отказывать себе в десертах. Если еще и беспокоитесь о фигуре, то обязательно угостите себе сладкими хлебцами на основе сухофруктов.

Манник – один из самых любимых домашних пирогов и не нужно долго представлять, чтобы прям ощутить аромат и вкус апельсинового.

Постный манник с апельсином / Фото: instagram.com/slepuhinayulia

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Манка заливается соком, дайте ей постоять минут 15-20. Выпекается пирог чуть больше 30 минут или до сухой шпажки.

Рецепт со страницы olgatikhacheva.

Манник с апельсином – постный рецепт

Манник с апельсином – постный рецепт / Фото: instagram.com/olgatikhacheva

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Ингредиенты:

манка, мука – по 200 г;

апельсиновый сок – 200 мл;

цедра 1 апельсина;

сахар – 200 г;

растительное масло – 100 мл;

разрыхлитель – 1 ч. л.

На обед, если придерживаетесь поста, можно приготовить суп – рассольник или с грибами.

Способ приготовления:

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