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Ароматный и нежный манник с апельсином – постный рецепт

Ирина Маслова
9 апреля, 14:12
Нужен сок апельсина, 200 миллилитров, и цедра одного цитрусового. Манка будет разбухать именно в соке

Те, кто поститься, может не отказывать себе в десертах. Если еще и беспокоитесь о фигуре, то обязательно угостите себе сладкими хлебцами на основе сухофруктов.

Манник – один из самых любимых домашних пирогов и не нужно долго представлять, чтобы прям ощутить аромат и вкус апельсинового.

Постный манник с апельсином / Фото: instagram.com/slepuhinayulia

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Манка заливается соком, дайте ей постоять минут 15-20. Выпекается пирог чуть больше 30 минут или до сухой шпажки.

Рецепт со страницы olgatikhacheva.

Манник с апельсином – постный рецепт

Манник с апельсином – постный рецепт / Фото: instagram.com/olgatikhacheva

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Ингредиенты:

  • манка, мука – по 200 г;
  • апельсиновый сок – 200 мл;
  • цедра 1 апельсина;
  • сахар – 200 г;
  • растительное масло – 100 мл;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.

На обед, если придерживаетесь поста, можно приготовить суп – рассольник или с грибами.

Способ приготовления:

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  1. К манке добавить апельсиновый сок и оставить на 15-20 минут.
  2. Добавить сахар и цедру апельсина. Перемешать и оставить еще на 5 минут.
  3. Добавить растительное масло. Хорошо перемешать.
  4. Разрыхлитель соединить с мукой, постепенно добавить в жидкую смесь. Перемешать.
  5. Форму для выпечки смазать растительным маслом. Вылить тесто.
  6. Духовку разогреть до 180 градусов, выпекать 35-40 минут. Украсить сахарной пудрой.