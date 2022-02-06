Банановый кекс на овсянке с шоколадом – он улучшит ваш утренний кофе

Во-первых, это очень интересное и несколько необычное сочетание. Во-вторых, выпечка с бананами, в нашем случае кексы, очень востребована миллионами – Меган Маркл одна из них.
Фублогер narisovano советует не молоть все хлопья для рецепта, а оставить несколько столовых ложек целыми. Сахара среди ингредиентов нет, с этой функцией будут справляться мед, шоколад и бананы.
Банановый кекс на овсянке с шоколадом / Фото: instagram.com/narisovano/
Банановый кекс с овсянкой и шоколадом
Банановый кекс с овсянкой и шоколадом / Фото: instagram.com/narisovano/
Ингредиенты:
- 300 г мякоти спелого банана + 1 для украшения;
- 3 яйца С1;
- 100 г меда;
- 260 г овсяных хлопьев долгой варки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 15 г льна;
- 90 г шоколада.
Здесь найдете еще один интересный рецепт бананового кекса – с авокадо и орехами.
Как приготовить:
- Овсянку смолоть в блендере. 2-3 столовых ложки оставить целыми. Бананы размять, взбить с яйцами и медом. Шоколад поломать крупными кусками.
- К смеси банана и яиц добавить хлопья, разрыхлитель и семена льна (по желанию). Перемешать. Добавить шоколад.
- Форму застелить пергаментом. Вылить тесто. Сверху уложить порезанный банан. По желанию присыпать семенами льна. Выпекать при 170 градусах 45-50 минут.