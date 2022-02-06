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Банановый кекс на овсянке с шоколадом – он улучшит ваш утренний кофе

Ирина Маслова
6 февраля, 08:45
Бананы берите спелые, а овсянку – долгой варки. Шоколад лучше темный, так как среди ингредиентов есть мед. Иначе кекс может получиться слишком сладким

Во-первых, это очень интересное и несколько необычное сочетание. Во-вторых, выпечка с бананами, в нашем случае кексы, очень востребована миллионами – Меган Маркл одна из них.

Фублогер narisovano советует не молоть все хлопья для рецепта, а оставить несколько столовых ложек целыми. Сахара среди ингредиентов нет, с этой функцией будут справляться мед, шоколад и бананы.

Банановый кекс на овсянке с шоколадом / Фото: instagram.com/narisovano/

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Банановый кекс с овсянкой и шоколадом

Банановый кекс с овсянкой и шоколадом / Фото: instagram.com/narisovano/

Ингредиенты:

  • 300 г мякоти спелого банана + 1 для украшения;
  • 3 яйца С1;
  • 100 г меда;
  • 260 г овсяных хлопьев долгой варки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 15 г льна;
  • 90 г шоколада.

Здесь найдете еще один интересный рецепт бананового кекса – с авокадо и орехами.

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Как приготовить:

  1. Овсянку смолоть в блендере. 2-3 столовых ложки оставить целыми. Бананы размять, взбить с яйцами и медом. Шоколад поломать крупными кусками.
  2. К смеси банана и яиц добавить хлопья, разрыхлитель и семена льна (по желанию). Перемешать. Добавить шоколад.
  3. Форму застелить пергаментом. Вылить тесто. Сверху уложить порезанный банан. По желанию присыпать семенами льна. Выпекать при 170 градусах 45-50 минут.