Банка сгущенки, два яйца и немного муки – рецепт отличного рулета за 20 минут

Вкусные и практически диетические рулеты готовятся из лаваша. Для недиетических используем сгущенку. Еще сюда нужно два яйца и мука.
Тесто получится жидким и испечется всего за восемь минут. Свернуть в рулет можно с помощью полотенца, так рулет будет хорошо держать форму перед тем, как смажется вареньем.
Бисквитный рулет с вареньем
На канале Щи да Каша взяли абрикосовое, но варенье может быть другим, но густым. Также можно использовать шоколадную пасту.
Бисквитный рулет к чаю
Бисквитный рулет к чаю
Ингредиенты:
- сгущенное молоко – 380 мл;
- яйцо – 2 шт.;
- щепотка соли;
- мука – 150 г;
- сода – ½ ч. л.;
- абрикосовое варенье.
Здесь читайте рецепт любимого бисквитного рулета из детства, он подойдет и на праздники тоже.
Как приготовить:
- В сгущенку добавить соль и вбить яйца. Перемешать.
- Добавить просеянную муку и гашенную уксусом соду. Перемешать с помощью венчика. Получится жидкое тесто.
- Противень застелить пергаментом, смазать сливочным маслом и вылить тесто, разровнять.
- Выпекать 8 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
- Перевернуть на полотенце, снять пергамент. С помощью полотенца завернуть в рулет, дать остыть.
- Убрать полотенце, развернуть рулет, смазать вареньем и снова сформировать в рулет. Украсить сахарной пудрой.
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