Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Банка сгущенки, два яйца и немного муки – рецепт отличного рулета за 20 минут

Ирина Маслова
11 мая, 16:54
Тесто получится жидким, поэтому перед выпечкой его нужно разровнять по пергаменту. В качестве начинки можно использовать любое варенье или джем

Вкусные и практически диетические рулеты готовятся из лаваша. Для недиетических используем сгущенку. Еще сюда нужно два яйца и мука.

Тесто получится жидким и испечется всего за восемь минут. Свернуть в рулет можно с помощью полотенца, так рулет будет хорошо держать форму перед тем, как смажется вареньем.

Бисквитный рулет с вареньем

Реклама

На канале Щи да Каша взяли абрикосовое, но варенье может быть другим, но густым. Также можно использовать шоколадную пасту.

Бисквитный рулет к чаю

Бисквитный рулет к чаю

Ингредиенты:

Реклама
  • сгущенное молоко – 380 мл;
  • яйцо – 2 шт.;
  • щепотка соли;
  • мука – 150 г;
  • сода – ½ ч. л.;
  • абрикосовое варенье.

Здесь читайте рецепт любимого бисквитного рулета из детства, он подойдет и на праздники тоже.

Как приготовить:

  1. В сгущенку добавить соль и вбить яйца. Перемешать.
  2. Добавить просеянную муку и гашенную уксусом соду. Перемешать с помощью венчика. Получится жидкое тесто.
  3. Противень застелить пергаментом, смазать сливочным маслом и вылить тесто, разровнять.
  4. Выпекать 8 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
  5. Перевернуть на полотенце, снять пергамент. С помощью полотенца завернуть в рулет, дать остыть.
  6. Убрать полотенце, развернуть рулет, смазать вареньем и снова сформировать в рулет. Украсить сахарной пудрой.

Если любите орехи, приготовьте красивые рулетики, их рецепт здесь.