Безглютеновый шоколадный торт на гречневой муке – как приготовить и рецепт

Перед классным шоколадным тортом или бисквитом мало кто устоит. Например, Виндзорам готовят его вместе с песочным печеньем внутри.

Этот подойдет тем, кто в силу разных обстоятельств находится на безглютеновой диете. Более того, торт должен понравится всем, кто любит выпечку с шоколадом.

Шоколадный торт / Фото: Pixabay

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Вместо привычной пшеничной муки здесь используется гречневая, она будет дополнять вкус шоколада.

Рецепт со страницы Вonappetit.com.

Безглютеновый шоколадный торт

Безглютеновый шоколадный торт / Фото: www.bonappetit.com

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Ингредиенты для опары:

1 ч. л. быстрорастворимые дрожжи;

65 г гречневой муки;

1 ст. л. меда, желательно гречневого.

Для торта:

4 большие яйца;

140 г темного шоколада;

100 г сливочного масла, порезанного на кусочки;

30 г несладкого какао-порошка (просеянного);

1 ст. л. экстракта ванили;

щепотка соли;

100 г сахара;

сахарная пудра.

Здесь найдете рецепт легендарных шоколадных конфет из Бразилии – "Бригадейро".

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Как приготовить: