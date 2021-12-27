Больше, чем просто сырная тарелка – как оформить стильную закусочную доску

Все чаще, что не может радовать, мы ответственнее относимся к деталям при оформлении новогоднего стола.

Например, тщательно выбираем правильные закуски к разному шампанскому и стараемся как можно красивее оформить стол.

Закусочная доска на Новый год / Фото: instagram.com/sheilas_table/

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Сейчас в обиход вошло это словосочетание – Charcuterie board. Перевести можно, как доска деликатесов.

То есть это не просто тонко нарезанные сыр, ветчина и колбаса, выложенные симпатичными рядами или узорами. Это целый набор закусок, которые дополняют друг друга, подчеркивают и усиливают вкус.

Ниже – оптимальный набор ингредиентов для красивой подачи самого вкусного.

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Предметы для стильной закусочной доски

Для удобства сыр можно подавать отдельно и крупно нарезанным / Фото: instagram.com/drhunt51

Сейчас их можно – разных размеров и форм – легко найти в магазинах. Если компания планируется большая, можно оформить несколько, желательно идентичных.

Далее посуда для соусов – нужны симпатичные емкости, в которых будет мед, горчица и подобные вещи. Также нужны ложечки и для соусов, и для джемов.

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Шпажки и зубочистки отошли в прошлое. Сейчас это функцию выполняют небольшие вилки, чтобы наколоть, например, оливку или корнишон.

Многие советуют подавать сыр на отдельной доске и крупно нарезанным вместе с ножом, чтобы каждый гость мог отрезать нужное себе количество.

Правильное соседство ингредиентов

От этого зависит не только внешний вид доски, но и вкусовые ощущения гостей. То есть сыры можно поставить рядом с пиалами с орехами, медом, сухофруктами.

Рядом с ветчиной и колбасой можно уложить соленья, маслины. Между ними – крекер, хлеб, соломку, чипсы.

Если есть свежие ягоды, фрукты, то их лучше положить по бокам доски.

Что можно положить на закусочную доску

Стильная закусочная доска на Новый год / Фото: instagram.com/30minutefoodie/