Больше, чем просто сырная тарелка – как оформить стильную закусочную доску

Все чаще, что не может радовать, мы ответственнее относимся к деталям при оформлении новогоднего стола.
Например, тщательно выбираем правильные закуски к разному шампанскому и стараемся как можно красивее оформить стол.
Закусочная доска на Новый год / Фото: instagram.com/sheilas_table/
Сейчас в обиход вошло это словосочетание – Charcuterie board. Перевести можно, как доска деликатесов.
То есть это не просто тонко нарезанные сыр, ветчина и колбаса, выложенные симпатичными рядами или узорами. Это целый набор закусок, которые дополняют друг друга, подчеркивают и усиливают вкус.
Ниже – оптимальный набор ингредиентов для красивой подачи самого вкусного.
Предметы для стильной закусочной доски
Сейчас их можно – разных размеров и форм – легко найти в магазинах. Если компания планируется большая, можно оформить несколько, желательно идентичных.
Далее посуда для соусов – нужны симпатичные емкости, в которых будет мед, горчица и подобные вещи. Также нужны ложечки и для соусов, и для джемов.
Шпажки и зубочистки отошли в прошлое. Сейчас это функцию выполняют небольшие вилки, чтобы наколоть, например, оливку или корнишон.
Многие советуют подавать сыр на отдельной доске и крупно нарезанным вместе с ножом, чтобы каждый гость мог отрезать нужное себе количество.
Правильное соседство ингредиентов
От этого зависит не только внешний вид доски, но и вкусовые ощущения гостей. То есть сыры можно поставить рядом с пиалами с орехами, медом, сухофруктами.
Рядом с ветчиной и колбасой можно уложить соленья, маслины. Между ними – крекер, хлеб, соломку, чипсы.
Если есть свежие ягоды, фрукты, то их лучше положить по бокам доски.
Каперсы – все тонкости применения в разных блюдах
Что можно положить на закусочную доску
- Ветчина, салями, другая колбаса.
- Несколько видов сыров.
- Орехи любые. Их можно обжарить с солью или сахаром.
- Оливки, артишоки, корнишоны, каперсы, маринованный перец и лук.
- Мед.
- Горчица, желательно дижонская.
- Ягоды, фрукты – виноград, гранат, нарезанные груши, яблоки.
- Сухофрукты – финики, курага, чернослив, ананас.
- Овощи – разных цветов черри, огурцы, нарезанные кружочками.
- Джем – клюквенный, вишневый.
- Хумус.
- Крупные чипсы, слегка поджаренный свежий хлеб, соломка.
- Свежий розмарин или тимьян придадут аромат мясным изделиям.