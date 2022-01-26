Борщ по-флотски – какие отличия от традиционного и рецепты для кастрюли и мультиварки

Капуста, картофель, мясо и еще несколько ингредиентов, помещенных в бульон, – такие вариации есть не только у нас.
Во Франции, к слову, готовят гарбюр, правда, туда не добавляется свекла и томатная паста.
Борщ по-флотски - рецепт / Фото: freepik.com
А этот борщ, флотский или по-флотски, родился в результате серьезного бунта.
Хранить мясо на флоте было невозможным, матросы не доедали или ели невкусные похлебки. Неизвестно когда, но достаточно давно было принято решение добавлять в них копчености.
Так и родилось это блюдо. В рецепте ниже, опубликованном в книге рецептов от 1982 года, из особенного – это нарезка капусты.
Она режется шашками. То есть кочан разрезается на несколько частей, а затем – на кубики.
Для густоты предлагается добавить в борщ 10 граммов муки на 1 литр воды, для аромата – корень петрушки. Свекла тушится с небольшим количеством уксуса.
Рецепт борща по-флотски для мультиварки от yana.multivarka.
Борщ по-флотски для кастрюли
Ингредиенты на 1 литр воды:
- свиные ребра – 500 г;
- свекла – 200 г;
- капуста свежая – 100 г;
- картофель – 110 г;
- морковь – 50 г
- корень петрушки – 15 г;
- лук репчатый – 50 г;
- томатная паста – 30 г;
- растительное масло – 50 мл;
- сахар – 10 г;
- уксус 3% – 15 мл;
- соль.
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Как приготовить:
- Копченую свинину положить в воду и довести до кипения. Снять пену. Варить бульон под крышкой около 30 минут.
- Нарезать свеклу ломтиками или короткой соломкой. На растительном масле обжарить свеклу с добавлением уксуса и несколькими столовыми ложками воды.
- Протушить свеклу на слабом огне до готовности.
- Нарезать лук небольшими кубиками, а морковь – короткой и не очень толстой соломкой. Разогреть растительное масло в глубокой сковородке и выложить нарезанные лук и морковь. Добавить соль.
- Готовить до прозрачности лука, затем добавить томатную пасту. Перемешать и всыпать сахар. Тушить около 10 минут, снять с огня.
- Нарезать картофель кубиком, капусту – шашками. Добавить к бульону. Когда картофель будет готов, выложить в бульон лук и свеклу.
- Перемешать, довести до кипения и готовить 3-4 минуты. Выключить огонь, оставить под крышкой на 20-25 минут.
- Разлить флотский борщ по тарелкам, сверху выложить 1-2 куска копченой свинины.
Борщ по-флотски в мультиварке
Ингредиенты:
- бекон или копченая грудинка – 200 г;
- картофель – 2 шт.;
- лук – 1 шт.;
- свекла – 1 шт.;
- капуста – 300 г;
- морковь – 2 шт.;
- острый перец – 1/2 шт. (по желанию);
- томатная паста – 2 ст. л.
- сахар, уксус – по 1 ст. л.;
- лавровый лист – 2 шт.;
- соль – 2 ч. л.;
- перец, зелень;
- сливочное масло – для обжарки.
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Как приготовить:
- В чаше растопить масло на программе "Жарка-Мясо" и обжарить лук, грудинку и морковь.
- Добавить свеклу, сахар, уксус. Немного потушить. Положить томатную пасту. Довести до кипения. Программу выключить. Добавить остальные ингредиенты. Залить водой до верхней отметки. Посолить.
- Установить программу "Суп" на 1 час 30 минут и готовить до сигнала.
- Подавать со сметаной, посыпав зеленью.