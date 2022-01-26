Борщ по-флотски – какие отличия от традиционного и рецепты для кастрюли и мультиварки

Капуста, картофель, мясо и еще несколько ингредиентов, помещенных в бульон, – такие вариации есть не только у нас.

Во Франции, к слову, готовят гарбюр, правда, туда не добавляется свекла и томатная паста.

Борщ по-флотски - рецепт / Фото: freepik.com

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А этот борщ, флотский или по-флотски, родился в результате серьезного бунта.

Хранить мясо на флоте было невозможным, матросы не доедали или ели невкусные похлебки. Неизвестно когда, но достаточно давно было принято решение добавлять в них копчености.

Так и родилось это блюдо. В рецепте ниже, опубликованном в книге рецептов от 1982 года, из особенного – это нарезка капусты.

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Она режется шашками. То есть кочан разрезается на несколько частей, а затем – на кубики.

Капуста, нарезанная шашками / Фото: fermer.blog

Для густоты предлагается добавить в борщ 10 граммов муки на 1 литр воды, для аромата – корень петрушки. Свекла тушится с небольшим количеством уксуса.

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Рецепт борща по-флотски для мультиварки от yana.multivarka.

Борщ по-флотски для кастрюли

Борщ по-флотски для кастрюли / Фото: instagram.com/serova8274/

Ингредиенты на 1 литр воды:

свиные ребра – 500 г;

свекла – 200 г;

капуста свежая – 100 г;

картофель – 110 г;

морковь – 50 г

корень петрушки – 15 г;

лук репчатый – 50 г;

томатная паста – 30 г;

растительное масло – 50 мл;

сахар – 10 г;

уксус 3% – 15 мл;

соль.

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Как приготовить:

Копченую свинину положить в воду и довести до кипения. Снять пену. Варить бульон под крышкой около 30 минут. Нарезать свеклу ломтиками или короткой соломкой. На растительном масле обжарить свеклу с добавлением уксуса и несколькими столовыми ложками воды. Протушить свеклу на слабом огне до готовности. Нарезать лук небольшими кубиками, а морковь – короткой и не очень толстой соломкой. Разогреть растительное масло в глубокой сковородке и выложить нарезанные лук и морковь. Добавить соль. Готовить до прозрачности лука, затем добавить томатную пасту. Перемешать и всыпать сахар. Тушить около 10 минут, снять с огня. Нарезать картофель кубиком, капусту – шашками. Добавить к бульону. Когда картофель будет готов, выложить в бульон лук и свеклу. Перемешать, довести до кипения и готовить 3-4 минуты. Выключить огонь, оставить под крышкой на 20-25 минут. Разлить флотский борщ по тарелкам, сверху выложить 1-2 куска копченой свинины.

Борщ по-флотски в мультиварке

Борщ по-флотски в мультиварке / Фото: instagram.com/yana.multivarka

Ингредиенты:

бекон или копченая грудинка – 200 г;

картофель – 2 шт.;

лук – 1 шт.;

свекла – 1 шт.;

капуста – 300 г;

морковь – 2 шт.;

острый перец – 1/2 шт. (по желанию);

томатная паста – 2 ст. л.

сахар, уксус – по 1 ст. л.;

лавровый лист – 2 шт.;

соль – 2 ч. л.;

перец, зелень;

сливочное масло – для обжарки.

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Как приготовить: