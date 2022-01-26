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Борщ по-флотски – какие отличия от традиционного и рецепты для кастрюли и мультиварки

Ирина Маслова
26 января, 12:02
Этот рецепт опубликован в кулинарной книге от 1982 года. Понятно, что борщ по-флотски намного старше. Особенность – это присутствие копченостей и нарезанная шашками капуста

Капуста, картофель, мясо и еще несколько ингредиентов, помещенных в бульон, – такие вариации есть не только у нас.

Во Франции, к слову, готовят гарбюр, правда, туда не добавляется свекла и томатная паста.

Борщ по-флотски - рецепт / Фото: freepik.com

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А этот борщ, флотский или по-флотски, родился в результате серьезного бунта.

Хранить мясо на флоте было невозможным, матросы не доедали или ели невкусные похлебки. Неизвестно когда, но достаточно давно было принято решение добавлять в них копчености.

Так и родилось это блюдо. В рецепте ниже, опубликованном в книге рецептов от 1982 года, из особенного – это нарезка капусты.

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Она режется шашками. То есть кочан разрезается на несколько частей, а затем – на кубики.

Капуста, нарезанная шашками / Фото: fermer.blog

Для густоты предлагается добавить в борщ 10 граммов муки на 1 литр воды, для аромата – корень петрушки. Свекла тушится с небольшим количеством уксуса.

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Рецепт борща по-флотски для мультиварки от yana.multivarka.

Борщ по-флотски для кастрюли

Борщ по-флотски для кастрюли / Фото: instagram.com/serova8274/

Ингредиенты на 1 литр воды:

  • свиные ребра – 500 г;
  • свекла – 200 г;
  • капуста свежая – 100 г;
  • картофель – 110 г;
  • морковь – 50 г
  • корень петрушки – 15 г;
  • лук репчатый – 50 г;
  • томатная паста – 30 г;
  • растительное масло – 50 мл;
  • сахар – 10 г;
  • уксус 3% – 15 мл;
  • соль.

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Как приготовить:

  1. Копченую свинину положить в воду и довести до кипения. Снять пену. Варить бульон под крышкой около 30 минут.
  2. Нарезать свеклу ломтиками или короткой соломкой. На растительном масле обжарить свеклу с добавлением уксуса и несколькими столовыми ложками воды.
  3. Протушить свеклу на слабом огне до готовности.
  4. Нарезать лук небольшими кубиками, а морковь – короткой и не очень толстой соломкой. Разогреть растительное масло в глубокой сковородке и выложить нарезанные лук и морковь. Добавить соль.
  5. Готовить до прозрачности лука, затем добавить томатную пасту. Перемешать и всыпать сахар. Тушить около 10 минут, снять с огня.
  6. Нарезать картофель кубиком, капусту – шашками. Добавить к бульону. Когда картофель будет готов, выложить в бульон лук и свеклу.
  7. Перемешать, довести до кипения и готовить 3-4 минуты. Выключить огонь, оставить под крышкой на 20-25 минут.
  8. Разлить флотский борщ по тарелкам, сверху выложить 1-2 куска копченой свинины.

Борщ по-флотски в мультиварке

Борщ по-флотски в мультиварке / Фото: instagram.com/yana.multivarka

Ингредиенты:

  • бекон или копченая грудинка – 200 г;
  • картофель – 2 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • свекла – 1 шт.;
  • капуста – 300 г;
  • морковь – 2 шт.;
  • острый перец – 1/2 шт. (по желанию);
  • томатная паста – 2 ст. л.
  • сахар, уксус – по 1 ст. л.;
  • лавровый лист – 2 шт.;
  • соль – 2 ч. л.;
  • перец, зелень;
  • сливочное масло – для обжарки.

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Как приготовить:

  1. В чаше растопить масло на программе "Жарка-Мясо" и обжарить лук, грудинку и морковь.
  2. Добавить свеклу, сахар, уксус. Немного потушить. Положить томатную пасту. Довести до кипения. Программу выключить. Добавить остальные ингредиенты. Залить водой до верхней отметки. Посолить.
  3. Установить программу "Суп" на 1 час 30 минут и готовить до сигнала.
  4. Подавать со сметаной, посыпав зеленью.