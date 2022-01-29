Бостонский пирог с ванильным кремом – рецепт идеально красивого десерта

Вот и еще один десерт, который был придуман в бостонском "Доме Паркеров", легендарном местном отеле. Именно там родились великолепные булочки, о которых мы рассказывали.

Бостонский пирог, правильнее, торт – символ штата Массачусетс и был создан французским кондитером в 19-ом веке.

Бостонский пирог / Фото: instagram.com/houseofnasheats

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Состоит из пышных бисквитов, которые соединятся нежным заварным кремом со сливочным ароматом.

Украшается это все шоколадной глазурью или ганашом.

Рецепт со страницы elya.tyo.

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Бостонский пирог

Бостонский пирог / Фото: instagram.com/shiran_dickman

Ингредиенты:

сливочное масло – 200 г;

сахар – 300 г;

ванильный экстракт – 2 ч. л.;

яйца – 4 шт.;

молоко – 225 г;

разрыхлитель – 4 ч. л.;

мука – 450 г

Кремовая прослойка:

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сливки 33% – 200 г;

сахар – 50 г;

молоко – 75 г;

яйца – 2 шт.;

кукурузный крахмал – 1 ст. л.;

ванильный экстракт – 1 ч. л.;

соль – щепотка.

Шоколадная глазурь:

темный шоколад – 85 г;

сливочное масло – 30 г;

сливки 10%, сахарная пудра – по 60 г.

Если любите выпечку с максимально миндальным вкусом – здесь найдете рецепт вкуснейшего пирога "Сантьяго" из Испании. ⠀

Как приготовить: