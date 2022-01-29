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Бостонский пирог с ванильным кремом – рецепт идеально красивого десерта

Ирина Маслова
29 января, 15:47
Пирогом он назывался два столетия тому назад, когда и был придуман. На самом деле, это великолепный торт, где есть нежный бисквит, ароматный густой крем и шоколадная глазурь сверху

Вот и еще один десерт, который был придуман в бостонском "Доме Паркеров", легендарном местном отеле. Именно там родились великолепные булочки, о которых мы рассказывали.

Бостонский пирог, правильнее, торт – символ штата Массачусетс и был создан французским кондитером в 19-ом веке.

Бостонский пирог / Фото: instagram.com/houseofnasheats

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Состоит из пышных бисквитов, которые соединятся нежным заварным кремом со сливочным ароматом.

Украшается это все шоколадной глазурью или ганашом.

Рецепт со страницы elya.tyo.

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Бостонский пирог

Бостонский пирог / Фото: instagram.com/shiran_dickman

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 200 г;
  • сахар – 300 г;
  • ванильный экстракт – 2 ч. л.;
  • яйца – 4 шт.;
  • молоко – 225 г;
  • разрыхлитель – 4 ч. л.;
  • мука – 450 г

Кремовая прослойка:

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  • сливки 33% – 200 г;
  • сахар – 50 г;
  • молоко – 75 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • кукурузный крахмал – 1 ст. л.;
  • ванильный экстракт – 1 ч. л.;
  • соль – щепотка.

Шоколадная глазурь:

  • темный шоколад – 85 г;
  • сливочное масло – 30 г;
  • сливки 10%, сахарная пудра – по 60 г.

Если любите выпечку с максимально миндальным вкусом – здесь найдете рецепт вкуснейшего пирога "Сантьяго" из Испании. ⠀

Как приготовить:

  1. Разогреть духовку до 180 градусов, выстелить пергаментом две круглые формы диаметром около 22-23 см, смазать их сливочным маслом.
  2. Просеять муку и разрыхлитель, перемешать венчиком. В другой емкости взбить сливочное масло с сахаром. Добавить ванильный экстракт и по одному вбить яйца. Всыпать муку, чередуя ее с молоком.
  3. Разделить тесто пополам и разлить по формам, разровнять лопаткой. Выпекать 20-30 минут или до сухой шпажки. Остудить.
  4. Сливки нагреть в сотейнике до появления пузырьков, добавить сахар, перемешать. Снять с огня.
  5. Яйца смешать с крахмалом, молоком и ванильным экстрактом. Тонкой струйкой влить горячие сливки, не переставая активно мешать венчиком. Перелить массу в емкость, где были сливки, и поставить на слабый огонь, помешивая около 5 минут, пока крем не загустеет. Снять с огня, дать остыть до комнатной температуры.
  6. У коржей срезать вверх-вниз. Положить менее красивый корж вниз, смазать кремом, положить сверху второй корж.
  7. Для ганаша растопить шоколад, масло, сливки. Снять с огня, добавить сахарную пудру. Дать немного остыть, постоянно помешивая. Украсить пирог.