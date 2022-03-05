Булочки гужеры из заварного теста – простой рецепт выпечки

Выпечка из заварного теста готовится гораздо быстрее, чем из дрожжевого. Не нужно времени на расстойку.
Если есть желание сделать сдобные булочки, то обязательно попробуйте австрийские, внутри у них абрикосовый джем или варенье.
Гужеры / Фото: instagram.com/verinique/
Как только гужеры испекутся, не открывайте духовку, они могут опасть. Пусть остынут там.
Рецепт со страницы verinique.
Гужеры
Гужеры / Фото: instagram.com/verinique/
Ингредиенты:
- 4 яйца;
- по 150 г тертого сыра, муки;
- 80 г сливочного масла;
- мускатный орех, соль и перец.
Рецепт дрожжевых булочек "Дома Паркеров" найдете здесь..
Как приготовить:
- Разогреть духовку до 200 градусов.
- В кастрюлю с 250 мл кипятка добавьте нарезанное масло и 1 чайную ложку соли. Убрать с огня и добавить муку.
- Тщательно перемешать и оставить на огне в течение 1 минуты на медленном огне.
- Остудить несколько минут и добавить яйца одно за другим, хорошо перемешать.
- Добавить тертый сыр, мускатный орех, соль и перец.
- Выложить тесто 2 чайными ложками на смазанный маслом противень.
- Выпекать 25 минут.