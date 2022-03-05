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Булочки гужеры из заварного теста – простой рецепт выпечки

Ирина Маслова
5 марта, 08:02
Это французские булочки, из Бургундии. В составе должно быть немного тертого сыра, он может быть любым. Если сыра нет, добавьте сушеные травы

Выпечка из заварного теста готовится гораздо быстрее, чем из дрожжевого. Не нужно времени на расстойку.

Если есть желание сделать сдобные булочки, то обязательно попробуйте австрийские, внутри у них абрикосовый джем или варенье.

Гужеры / Фото: instagram.com/verinique/

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Как только гужеры испекутся, не открывайте духовку, они могут опасть. Пусть остынут там.

Рецепт со страницы verinique.

Гужеры

Гужеры / Фото: instagram.com/verinique/

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Ингредиенты:

  • 4 яйца;
  • по 150 г тертого сыра, муки;
  • 80 г сливочного масла;
  • мускатный орех, соль и перец.

Рецепт дрожжевых булочек "Дома Паркеров" найдете здесь..

Как приготовить:

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  1. Разогреть духовку до 200 градусов.
  2. В кастрюлю с 250 мл кипятка добавьте нарезанное масло и 1 чайную ложку соли. Убрать с огня и добавить муку.
  3. Тщательно перемешать и оставить на огне в течение 1 минуты на медленном огне.
  4. Остудить несколько минут и добавить яйца одно за другим, хорошо перемешать.
  5. Добавить тертый сыр, мускатный орех, соль и перец.
  6. Выложить тесто 2 чайными ложками на смазанный маслом противень.
  7. Выпекать 25 минут.