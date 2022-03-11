Быстрые ленивые вареники – очень простой рецепт

Когда есть творог и готовое тесто – поле деятельности расширяется. Можно сделать ленивые ватрушки с большим количеством начинки.

Ленивые вареники и того проще – замесить, сформировать, придать узор вилкой и отварить.

Ленивые вареники / Фото: instagram.com/oh.asya_food/

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Автор вареников oh.asya_food не включила в свой рецепт сахар, добавляйте его по своему вкусу.

Ленивые вареники

Ленивые вареники / Фото: instagram.com/oh.asya_food/

Ингредиенты на две порции:

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яйцо – 1 шт.;

мука – 50 г;

творог – 350 г.

Как сделать ленивый хачапури, де вместо теста лаваш, читайте здесь.

Как приготовить: