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Быстрые ленивые вареники – очень простой рецепт

Ирина Маслова
11 марта, 10:38
Крупнозернистый творог нужно максимально растереть вилкой. В оригинальном рецепте используется рисовая мука, предлагаем взять обычную

Когда есть творог и готовое тесто – поле деятельности расширяется. Можно сделать ленивые ватрушки с большим количеством начинки.

Ленивые вареники и того проще – замесить, сформировать, придать узор вилкой и отварить.

Ленивые вареники / Фото: instagram.com/oh.asya_food/

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Автор вареников oh.asya_food не включила в свой рецепт сахар, добавляйте его по своему вкусу.

Ленивые вареники

Ленивые вареники / Фото: instagram.com/oh.asya_food/

Ингредиенты на две порции:

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  • яйцо – 1 шт.;
  • мука – 50 г;
  • творог – 350 г.

Как сделать ленивый хачапури, де вместо теста лаваш, читайте здесь.

Как приготовить:

  1. Смешать до однородной массы творог, яйцо и муку. Разделить массу на части, сформировать шарики. ⠀⁣⁣⠀
  2. Каждый шарик придавить вилкой.
  3. Воду посолить и довести до кипения. Варить около 3 минут.⠀