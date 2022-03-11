Быстрые ленивые вареники – очень простой рецепт

Когда есть творог и готовое тесто – поле деятельности расширяется. Можно сделать ленивые ватрушки с большим количеством начинки.
Ленивые вареники и того проще – замесить, сформировать, придать узор вилкой и отварить.
Ленивые вареники / Фото: instagram.com/oh.asya_food/
Автор вареников oh.asya_food не включила в свой рецепт сахар, добавляйте его по своему вкусу.
Ленивые вареники
Ленивые вареники / Фото: instagram.com/oh.asya_food/
Ингредиенты на две порции:
- яйцо – 1 шт.;
- мука – 50 г;
- творог – 350 г.
Как сделать ленивый хачапури, де вместо теста лаваш, читайте здесь.
Как приготовить:
- Смешать до однородной массы творог, яйцо и муку. Разделить массу на части, сформировать шарики. ⠀⠀
- Каждый шарик придавить вилкой.
- Воду посолить и довести до кипения. Варить около 3 минут.⠀