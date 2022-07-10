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Быстрый и пышный пирог, как ватрушка, – замешивается на кефире (видео)

Ирина Маслова
10 июля, 14:28
Как видно по фото, творог в тесто выкладывается на расстоянии и неглубоко. Перед этим к нему нужно добавить яйцо и немного сахара

Если говорим "творог в выпечке", то в первую очередь это чизкейки и ватрушки. В Латвии есть ватрушка из прошлого, творог с изюмом лежит на песочной основе.

Ольга Матвей предлагает вариант намного проще. Тесто замешивается на кефире и растительном масле, потом вводится творог. В результате он будет сочным, а само тесто – пышным.

Рецепт пирога, как ватрушка / Фото: Ольга Матвей

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Пирог, как ватрушка

Пирог, как ватрушка / Фото: Ольга Матвей

Ингредиенты:

  • кефир – 200 мл;
  • сода – 0,5 ч. л.;
  • яйца – 3 шт.;
  • сахар – 200 г + 2-3 ст. л. для творога;
  • ванильный сахар;
  • растительное масло – 100 мл;
  • мука – 300 г;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • творог – 250 г.

Как приготовить:

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  1. Форму застелить пергаментом и разогреть духовку до 180 градусов.
  2. Кефир комнатной температуры соединить с содой, размешать и дать постоять несколько минут.
  3. Влить растительное масло, вбить яйца, добавить сахар и перемешать.
  4. В муку добавить разрыхлитель, перемешать и просеять к кефиру.
  5. Замесить до однородного состояния.
  6. Для начинки творог соединить с яйцом. Добавить сахар и ванильный сахар. Перемешать.
  7. Тесто вылить в форму, распределить.
  8. Выложить творог десертной ложкой внутрь теста на расстоянии.
  9. Выпекать 30-40 минут.

Как правильно расформировать творог на пироге – смотрите ниже.

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