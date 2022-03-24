Быстрый и сытный перекус – нужны батон, лук и консервы

Тунец в быстрых перекусах и сэндвичах используется очень активно. В Италии готовят трамеццини – многослойный холодный бутерброд.
Эти бутерброды горячие, то есть хлеб нужно обжарить с одной стороны, потом выложить тунец с луком, сверху – сыр и готовить под крышкой.
Горячие бутерброды с консервами и луком / Фото: ЧТО ГОТОВИТЬ
Бутерброды получатся вкусными как в горячей, так и холодной подаче. Количество лука меняйте, возможные дополнительные ингредиенты приветствуются.
Рецепт с канала ЧТО ГОТОВИТЬ.
Горячие бутерброды с консервами и луком
Ингредиенты:
- батон;
- консервированный тунец – 2 банки;
- луковица;
- специи – по вкусу;
- твердый сыр – 100 г.
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Как приготовить:
- Лук нарезать, соединить с консервами. Масло тоже используем.
- Батон нарезать, обжарить с одной стороны до золотистого хлеба, перевернуть на другую сторону.
- Выложить массу из тунца и лука, сверху – тертый сыр. Готовить под крышкой до расплавления сыра.
Подробней об этом перекусе смотрите в ролике.