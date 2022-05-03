Быстрый рецепт на Радоницу – как приготовить пирог со скумбрией

Паска, крашеные яйца и кутья – это главные блюда на Радоницу. Также можно приготовить домашнюю лапшу и блины с начинкой.

Пирог со скумбрией отлично впишется в поминальный стол и не заберет много времени на приготовление.

Пирог со скумбрией и луком на Радоницу / Фото: Depositphotos

Реклама

То есть пока замешенное тесто будет лежать в холодильнике, вы подготовите скумбрию. Автор рецепта Калнина Наталья использует одну луковицу, вы можете разнообразить начинку морковью, зеленью.

Перед выпеканием пирог смазывается яйцом и посыпается кунжутом.

Пирог со скумбрией на Радоницу

Пирог со скумбрией на Радоницу / Фото: Калнина Наталья

Реклама

Для теста:

молоко – 100 мл;

сахар – 1 ч. л.;

дрожжи сухие – 5 г;

мука – 250 г;

сливочное масло – 100 г;

соль – половина ч. л.

Для начинки:

скумбрия свежемороженая – 1-2 шт.;

лук – 1 шт.;

щепотка сахара;

соль – половина ч. л.;

яйцо, кунжут;

черный перец.

Рецепт поминальной кутьи из риса по рецепту священников читайте здесь.

Реклама

Как приготовить:

В теплое молоко добавить сахар и дрожжи, перемешать. Оставить в теплом месте на 15 минут. Просеять муку, добавить соль и сливочное масло комнатной температуры. Перетереть в крошку. Молоко добавить в муку с маслом, замесить тесто. Накрыть пленкой и убрать в холодильник на один час. Скумбрию очистить от кожицы и костей, нарезать кубиками. Лук измельчить, добавить к рыбе. Посолить и поперчить во вкусу. Разделить тесто на две части. Из большей части раскатать круг и выложить в форму, смазанную растительным маслом. Выложить начинку и накрыть раскатанной второй частью теста и скрепить края по кругу. Верх пирога смазать желтком и посыпать кунжутом. Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке 35-45 минут.

Подробный процесс приготовления пирога смотрите в видео ниже.

Что нельзя делать на Радоницу и как правильно поминать близких, узнаете здесь.