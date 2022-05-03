Быстрый рецепт на Радоницу – как приготовить пирог со скумбрией

Паска, крашеные яйца и кутья – это главные блюда на Радоницу. Также можно приготовить домашнюю лапшу и блины с начинкой.
Пирог со скумбрией отлично впишется в поминальный стол и не заберет много времени на приготовление.
Пирог со скумбрией и луком на Радоницу / Фото: Depositphotos
То есть пока замешенное тесто будет лежать в холодильнике, вы подготовите скумбрию. Автор рецепта Калнина Наталья использует одну луковицу, вы можете разнообразить начинку морковью, зеленью.
Перед выпеканием пирог смазывается яйцом и посыпается кунжутом.
Пирог со скумбрией на Радоницу
Для теста:
- молоко – 100 мл;
- сахар – 1 ч. л.;
- дрожжи сухие – 5 г;
- мука – 250 г;
- сливочное масло – 100 г;
- соль – половина ч. л.
Для начинки:
- скумбрия свежемороженая – 1-2 шт.;
- лук – 1 шт.;
- щепотка сахара;
- соль – половина ч. л.;
- яйцо, кунжут;
- черный перец.
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Как приготовить:
- В теплое молоко добавить сахар и дрожжи, перемешать. Оставить в теплом месте на 15 минут.
- Просеять муку, добавить соль и сливочное масло комнатной температуры. Перетереть в крошку.
- Молоко добавить в муку с маслом, замесить тесто. Накрыть пленкой и убрать в холодильник на один час.
- Скумбрию очистить от кожицы и костей, нарезать кубиками. Лук измельчить, добавить к рыбе. Посолить и поперчить во вкусу.
- Разделить тесто на две части. Из большей части раскатать круг и выложить в форму, смазанную растительным маслом.
- Выложить начинку и накрыть раскатанной второй частью теста и скрепить края по кругу. Верх пирога смазать желтком и посыпать кунжутом.
- Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке 35-45 минут.
Подробный процесс приготовления пирога смотрите в видео ниже.
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