Быстрый штрудель с вишней без возни с тестом – рецепт к завтраку (видео)

Из лаваша можно приготовить отличные рулеты с грибами, на десерт – этот штрудель. То есть получим разнообразие, которое многие выбирают, чтобы плотно поесть с утра.
Из вишни нужно убрать косточки и засыпать сахаром, оставив на несколько минут. Количество сахара зависит от кислинки ягоды.
Ленивый штрудель на завтрак / Фото: pixabay.com, Коллаж: Сегодня
Alina FooDeeсмазывает лаваш изнутри и сверху смесью из яйца, ванильного сахара и молока – получится хрустящий и ароматный штрудель.
Быстрый штрудель с вишней
Ингредиенты:
- вишня – 300 г;
- сахара – 40 г;
- лаваш тонкий – 120 г;
- ванильный сахар;
- яйцо;
- крахмал – 1 ч. л. с горкой
- молоко – 1 ст. л.;
- сахарная пудра – 1 ст. л.
Как приготовить:
- Духовку разогреть на 180 градусов.
- Вишню очистить от косточки. Засыпать сахаром, пусть она пустит сок.
- Взбить яйцо с ванильным сахаром и молоком.
- Слить лишний сок из вишни, добавить крахмал и перемешать. Смазать лаваш смесью из яйца, ванильного сахара и молока, выложить вишню и скрутить штрудель. Сверху штрудель тоже смазать этой смесью.
- Выпекать 20 минут. Присыпать сахарной пудрой.
Детали формовки штруделя смотрите ниже.
Рецепт рваного пирога, для которого нужны лаваш и молоко, найдете здесь.