Бюджетная намазка мунавой – ее едят с черным хлебом в Финляндии (фото)

Очередное доказательство, что есть очень много простой, из недорогих продуктов, но с идеальным сочетанием еды. Это касается еще одной закуски, только из Франции, "Мозги ткача".

Обычно мунавой готовят на Пасху или после пасхальных дней, чтобы вкусно использовать несъеденные вареные яйца.

Как приготовить финскую закуску мунавой / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

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Намазку можно есть с черным или ржаным хлебом, подавать к рыбе или молодому картофелю.

Рецепт с сайта yhteishyva.fі.

Финская намазка мунавой

Финская намазка мунавой

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Ингредиенты:

100 г сливочное масло или маргарин;

6 шт. яйца;

щепотка соли.

Как приготовить:

Довести масло до комнатной температуры. Тем временем отварить яйца вкрутую, почистить, измельчить вилкой. Добавить нарезанное масло, посолить по вкусу и перемешать. Подавать с зеленью.

Здесь есть рецепт финских булочек с невероятным коричным ароматом.