Что готовить в январе – быстрый рецепт брюссельской капусты с фрикадельками

Основной акцент в январе стоит делать на корнеплоды, мы делились рецептом пюре из репы, и на капусту. На все виды капусты.

Одна из самых интересных и презентабельных внешне – брюссельская. Благодаря ее форме и размерам она идеально вписывается в любое блюдо.

Фрикадельки с брюссельской капустой / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/

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Здесь ее размеры будут повторят фрикадельки из индюшиного фарша, то есть и мясо, и овощи вы получите.

Запекается это все вместе под соусом из тертого сыра, кефира, сливок и горчицы.

Рецепт со страницы фудблогера urbanistka_vl.

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Фрикадельки с брюссельской капустой

Фрикадельки с брюссельской капустой / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/

Ингредиенты на три порции:

Фарш индейки – 300 г

Чеснок – 2 зуб.

Половина луковицы

Сливки жирные – 50 мл

Капуста брюссельская – 300 г

Масло оливковое – 2 ст. л

Кефир (йогурт) – 150 мл

Горчица зернистая – 1 ст. л

Пармезан – 20 г

Моцарелла – 20 г

Прованские травы, орегано, базилик

Соль, перец черный, кунжут

Если любите квашеную капусту, можно попробовать приготовить трансильванский гуляш.

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Как приготовить: