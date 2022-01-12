Что готовить в январе – быстрый рецепт пюре из репы

Когда мы говорим о сезонных продуктах, в частности, об овощах, то вспоминаем о свекле и разнообразии блюд с ней.
И абсолютно несправедливо обходим стороной репу, как говорят специалисты, богатую витаминами и клетчаткой.
Пюре из репы / Фото: instagram.com/zavtrak_s_veganom/
Из репы может получиться прекрасная и некалорийная альтернатива картофельному пюре. Приверженцы правильного питания это оценят.
Фудблогер zavtrak_s_veganom советует приготовить к этому пюре грибы, обжаренные со специями и чесноком.
Пюре из репы
Ингредиенты:
- 450-500 г репы;
- 2-3 ст. л. оливкового масла;
- по 1 ч. л. сиропа топинамбура и сока лимона;
- 1/4 ч. л. свежемолотого черного перца или имбиря;
- щепотка мускатного ореха;
- свежий тимьян;
- соль – по вкусу.
Как приготовить:
- Репу почистить и нарезать на квадраты.
- Отварить в кипящей воде с солью в течение 30 минут.
- В готовую репу добавить масло, сироп (сахар), лимонный сок, листики свежего тимьяна и специи.
- Измельчить до желаемой консистенции.