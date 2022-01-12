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Что готовить в январе – быстрый рецепт пюре из репы

Ирина Маслова
12 января, 13:49
Это пюре может стать прекрасной альтернативой картофельному. Репа горчит, поэтому автор рецепта советует нейтрализовать это сиропом топинамбура. Его можно заменить чайной ложкой сахара

Когда мы говорим о сезонных продуктах, в частности, об овощах, то вспоминаем о свекле и разнообразии блюд с ней.

И абсолютно несправедливо обходим стороной репу, как говорят специалисты, богатую витаминами и клетчаткой.

Пюре из репы / Фото: instagram.com/zavtrak_s_veganom/

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Из репы может получиться прекрасная и некалорийная альтернатива картофельному пюре. Приверженцы правильного питания это оценят.

Фудблогер zavtrak_s_veganom советует приготовить к этому пюре грибы, обжаренные со специями и чесноком.

Пюре из репы

Ингредиенты:

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  • 450-500 г репы;
  • 2-3 ст. л. оливкового масла;
  • по 1 ч. л. сиропа топинамбура и сока лимона;
  • 1/4 ч. л. свежемолотого черного перца или имбиря;
  • щепотка мускатного ореха;
  • свежий тимьян;
  • соль – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Репу почистить и нарезать на квадраты.
  2. Отварить в кипящей воде с солью в течение 30 минут.
  3. В готовую репу добавить масло, сироп (сахар), лимонный сок, листики свежего тимьяна и специи.
  4. Измельчить до желаемой консистенции.