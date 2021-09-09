Что нужно покупать в сентябре на рынке и в магазине

Сентябрь – один из мощнейших месяцев по наличию на рынках и в магазинах полезных для нас овощей и фруктов. Поэтому пока не стоит покупать сравнительно дорогие авокадо и другие суперфуды, когда в доступности есть свое и в огромных количествах. Диетолог Алена Гаврилюк назвала ряд фруктов и овощей, которые нужно есть сейчас.

Болгарский перец

Витамин Р, который есть в перце, способствует укреплению стенок сосудов / Фото: Depositphotos

Что покупать на рынке и в магазине в сентябре / Фото: freepik.com

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В перце содержится довольно редкий витамин Р, который помогает усвоению аскорбиновой кислоты и делает овощ незаменимым для нашего сердца и сосудов.

Исследования показали: регулярное употребление перца способно снижать риск инсульта. Чтобы обеспечить организму суточную потребность витамина Р, нужно съесть всего лишь один крупный перец.

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Баклажаны

Баклажаны помогают избавиться от дисбактериоза / Фото: Depositphotos

На клетчатке, которая содержится в баклажанах, хорошо засевается и размножается дружественная нам микрофлора кишечника и уменьшаются явления дисбактериоза.

Кабачки и цуккини

Кабачки и цукини выводят из организма лишнюю жидкость / Фото: Unsplash

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Кабачки и цуккини уменьшают проявления целлюлита и все благодаря своей способности выводить из организма лишнюю жидкость. Если отеки постоянно мучают вас, стоит попробовать включить в рацион блюдо из кабачков, заменив им другое блюдо.

Тыква

Тыква содержит много каротина / Фото: Depositphotos

Состав тыквы обеспечивает профилактику атеросклероза, диабета, желчнокаменной болезни. Врачи рекомендуют сок из свежей мякоти тыквы при нарушении работы почек и при отеках во время беременности.

Тыква обладает отличными мочегонными свойствами. Польза сырой тыквы доказана при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и при повышенной кислотности.

Капуста

Капуста стимулирует метаболизм, мягко очищает организм / Фото: unsplash.com

Оказывает благотворное влияние на желудочно-кишечный тракт. Стимулирует метаболизм, мягко очищает организм, выводит шлаки и токсины.

Помидоры

Диетологи не рекомендуют хранить помидоры в холодильнике / Фото: pexels.com

Входящий в состав помидора ликопин, который являет собой довольно мощный антиоксидант, предотвращает множество болезней. Помидоры помогают снизить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Сливы

Сливы содержат много полезной клетчатки / Фото: Pixabay

Слива бережно очищает желудок и нормализирует деятельность желудочно-кишечного тракта. Фрукт повышает аппетит и усиливает перистальтику кишечника.

Слива полезна при атеросклерозе, уменьшает плохой холестерин на стенках сосудов.

Дыня

Стоит отказаться от дыни, если у вас есть проблемы с пищеварением / Фото: freepik.com

Витамин А, который есть в дыне, помогает поддерживать здоровье глаз, кожи, костей и иммунной системы. В дыне много калия – около 12% от суточной нормы, что полезно для сердца, мышц и нормального кровяного давления.

Также в ней содержится железо, магний, кальций, фолиевая кислота, ниацин, холин, фосфор, селен.

Но не нужно налегать на дыню, если у вас есть проблемы с пищеварением.

Груша

В груше много полезного пектина / Фото: pexels.com

Регулярное употребление груш снимает напряжение и усиливает сопротивляемость организма. Поэтому в первую очередь груши рекомендовано спортсменам и людям, занятым тяжелым физическим трудом.

Но груша принесет пользу при умеренном количестве в рационе – одной-двух в день будет достаточно.

Виноград

Виноград и экстракт из его косточек помогает замедлить старение и ускорить метаболизм / Фото: unsplash.com

Открыто много полезных свойств винограда. Он полезен при лечении астмы, имеет свойство предотвращать образование тромбов, избавляет от запоров и других проблем с желудочно-кишечным трактом.

Богат виноград и антиоксидантами – поддерживает силы организма и замедляет старение.

Но не стоит забывать о калорийности винограда: почти 70 ккал в 100 граммах. Если вы следите за фигурой, то от винограда лучше отказаться.

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