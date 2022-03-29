Что приготовить для Овнов – рецепт бархатного куриного филе в ароматном соусе

Начнем с того, что если в вашем доме есть Рыбы, то приготовьте для них нежную скумбрию.
А вот для Овнов нужно что-то более сытное. Эти люди очень энергичные и активные, они любят пополнять свои силы вкусной белковой едой.
Курица в кунжуте - рецепт для Овнов / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com, www.foxandbriar.com
Куриное филе по этому рецепту называется бархатным, так готовят курицу в Китае.
В маринаде используется крахмал, именно он подарит мясу плотную хрустящую корочку, оставляя само филе очень сочным.
Автор рецепта Alina FooDee рекомендует подавать бархатную курицу с рисом или картофелем.
Курица с кунжутом для Овнов
Ингредиенты:
- куриное филе – 500-600 г.
Для маринада:
- соевый соус, яблочный уксус 6% (или лимонный сок) – по 1 ст. л.;
- крахмал – 1 ст. л.;
- черный молотый перец – по вкусу;
- белок – 1 шт.
Для соуса:
- соевый соус – 4 ст. л.;
- мед – 1 ч. л.;
- яблочный уксус 6% (или сок лимона) – 1 ст. л.;
- кунжут – 1 ст. л.;
- растительное масло – 4 ст. л.
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Как приготовить:
- Куриное филе нарезать небольшими кусочками поперек волокон.
- Добавить соевый соус, крахмал, уксус, черный молотый перец, белок. Все хорошо перемешать, чтобы каждый кусочек мясо покрылся маринадом. Оставить мариноваться минимум на 30 минут.
- Для соуса смешать кунжут, соевый соус, уксус, мед.
- Хорошо разогреть сковороду. Вылить 4-5 ст. л. растительного масла. Обжарить кусочки куриного филе по 2-3 минуты с обеих сторон до румяности. Убавить огонь.
- Вылить соус на мясо, перемешать. Жарить еще 2 минуты.
Все детали приготовления бархатной курицы смотрите ниже.