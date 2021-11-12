Что за сэндвич такой "Неряха Джо" и почему он понравится взрослым и детям

"Неряха Джо" – это сочный говяжий фарш с луком, томатной пастой и болгарским перцем. В отличие от красивого и выверенного во всех смыслах бургера, начинка "Джо" небрежно кладется между двумя булками.
Да так кладется, что фарш в томатном соусе высыпается на тарелку. На сайте Тhechunkychef.com предлагают взять немного вустерширского соуса, но это необязательно.
Сэндвич с фаршем "Неряха Джо" / Фото: instagram.com/jocooks/
Появился случайно в обычной забегаловке в Су-сити
Этот город, крупный промышленный, находится в штате Агайо. Понятно, что контингент местных забегаловок представлял собой простых работяг. Кстати, имя Джо в США уже нарицательное.
То есть с эти именем ассоциируется пролетарский парень с огромной любовью к работе. Возможно, поэтому этот сэндвич носит такое название, как еда для нетребовательных людей.
Итак, в одном из местных заведений, в 1930-ых годах был подан первый "Неряха Джо". Это были две булки, между которыми небрежно насыпался говяжий фарш с томатной пастой. Есть вероятность, что у повара не было времени жарить из фарша котлеты.
Такая еда очень понравилась посетителям, и вскоре популярность сэндвича стала расти.
В 1949 году рецепт "Джо" опубликовали, а еще через 20 лет стали изготовлять специальный соус, чтобы готовить блюдо в два раза быстрее.
"Неряха Джо" – рецепт
Ингредиенты:
- 6 булочек для сэндвичей;
- по 1 ст. л. сливочного масла, томатной пасты, сахара;
- 1 ч. л. оливкового масла, горчицы;
- 450 г говяжьего фарша;
- 1 шт. болгарский перец;
- половина большой измельченной луковицы;
- 3 зубчика измельченного чеснока;
- 2/3 стакана кетчупа;
- 1/3 стакана воды;
- 3/4 ч. л. порошка чили;
- по 1/2 ч. л. вустерширского соуса, морской соли;
- хлопья красного перца – по вкусу;
- щепотка черного перца.
Как приготовить:
- Нагрейте сливочное масло и оливковое масло в большой сковороде, добавьте фарш и готовьте 5-7 минут.
- Добавьте лук и болгарский перец и тушите 2-3 минуты, пока овощи не станут мягкими. Добавьте чеснок и готовьте около минуты. Влейте томатную пасту и хорошо размешайте.
- Добавьте кетчуп, воду, сахар, горчицу, порошок чили, вустерширский соус, соль, хлопья красного перца и черный перец. Хорошо перемешайте.
- Готовьте на среднем огне 10-15 минут, пока фарш не загустеет.
- Слегка обжарьте булочки на сковороде и выложите фарш.