Что за сэндвич такой "Неряха Джо" и почему он понравится взрослым и детям

"Неряха Джо" – это сочный говяжий фарш с луком, томатной пастой и болгарским перцем. В отличие от красивого и выверенного во всех смыслах бургера, начинка "Джо" небрежно кладется между двумя булками.

Да так кладется, что фарш в томатном соусе высыпается на тарелку. На сайте Тhechunkychef.com предлагают взять немного вустерширского соуса, но это необязательно.

Сэндвич с фаршем "Неряха Джо" / Фото: instagram.com/jocooks/

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Появился случайно в обычной забегаловке в Су-сити

Этот город, крупный промышленный, находится в штате Агайо. Понятно, что контингент местных забегаловок представлял собой простых работяг. Кстати, имя Джо в США уже нарицательное.

То есть с эти именем ассоциируется пролетарский парень с огромной любовью к работе. Возможно, поэтому этот сэндвич носит такое название, как еда для нетребовательных людей.

Итак, в одном из местных заведений, в 1930-ых годах был подан первый "Неряха Джо". Это были две булки, между которыми небрежно насыпался говяжий фарш с томатной пастой. Есть вероятность, что у повара не было времени жарить из фарша котлеты.

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Такая еда очень понравилась посетителям, и вскоре популярность сэндвича стала расти.

В 1949 году рецепт "Джо" опубликовали, а еще через 20 лет стали изготовлять специальный соус, чтобы готовить блюдо в два раза быстрее.

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"Неряха Джо" – рецепт

"Неряха Джо" – рецепт / Фото: instagram.com/crowmoonkitchen/

Ингредиенты:

6 булочек для сэндвичей;

по 1 ст. л. сливочного масла, томатной пасты, сахара;

1 ч. л. оливкового масла, горчицы;

450 г говяжьего фарша;

1 шт. болгарский перец;

половина большой измельченной луковицы;

3 зубчика измельченного чеснока;

2/3 стакана кетчупа;

1/3 стакана воды;

3/4 ч. л. порошка чили;

по 1/2 ч. л. вустерширского соуса, морской соли;

хлопья красного перца – по вкусу;

щепотка черного перца.

Как приготовить: