Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Датский гороховый суп с копченостями – как приготовить и простой рецепт

Ирина Маслова
13 января, 20:01
Авторы рецепта уверяют, что этот суп готовится около 15 минут руками и один час томится на плите. Не имеет значения, какие копчености вы возьмете – мясо из свиных ребер или это будет куриная грудка

Именно зимой хочется наваристого, ароматного супа с копченостями, чтобы не только согревал, но и приятно удивлял своим составом.

Для нас стало некоторым открытием, что в Дании, как и по всей Скандинавии, любят гороховый суп. Причем многие там едят его по четвергам.

Датский гороховый суп

Реклама

Дело в том, что пятница – постный день, поэтому гороховый суп с копченостями является приятным поводом поесть мяса.

Обязательная соседка супа по столу – горчица. Ее можно добавить в тарелку или намазать на черный хлеб.

На сайте Тhefamilydinnerbook.com напоминают, что в рецепте датского горохового супа должно быть немного сельдерея.

Реклама

Датский гороховый суп

Датский гороховый суп / Фото: thefamilydinnerbook.com

Ингредиенты (чашка – 200 г):

  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 2 средние луковицы, нарезанные;
  • 2 стебля сельдерея, нарезанные кубиками;
  • 2 моркови, очищенные и нарезанные кубиками;
  • 1/4 нарезанного кубиками корня сельдерея (по желанию);
  • 6 чашек куриного или овощного бульона;
  • 2 чашки сушеного колотого гороха, промытого;
  • 200 г копченого мяса (любого);
  • 1 веточка тимьяна;
  • 4 ст. л. нарезанной петрушки и/или укропа;
  • 2 средние луковицы для подачи, нарезанные;
  • соль и перец – по вкусу.

Кстати, если хочется действительно согреться, то можно приготовить еще один, нами любимый суп, бограч. Он тоже готовится с копченостями и двумя видами мяса.

Реклама

Как приготовить:

  1. В кастрюле для супа разогрейте оливковое масло и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте остальные ингредиенты и половину нарезанной зелени.
  2. На среднем огне дайте супу покипеть под крышкой 1 час. Суп будет готов, когда горох станет мягким.
  3. Обжарьте лук в сковороде до хрустящей корочки, дайте ему стечь на бумажных полотенцах.
  4. Когда суп будет готов к подаче, уберите веточку тимьяна. Доведите до вкуса специями.
  5. Разлейте суп по тарелкам, сверху посыпьте луком и зеленью.