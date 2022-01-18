Денверский омлет – простой рецепт одного из популярных завтраков США

Если вы успели распробовать на вкус датский омлет с беконом, то стоит продолжить знакомство с вариантами этого блюда.

Из названия понятно, что этот омлет был придуман в Денвере, США. Кроме ветчины, сыра, грибов, обязательны для него зеленый болгарский перец и зеленый или обычный лук.

Денверский омлет / Фото: instagram.com/ginacooks4u

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На сайте Еatthis.com советуют добиваться максимально кремовой текстуры омлета следующим образом: взбить яйца с молоком в блендере в течение 20 секунд.

Денверский омлет

Денверский омлет / Фото: www.eatthis.com

Ингредиенты на две порции:

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1 зеленый сладкий перец, нарезанный кубиками;

150 г шампиньонов, нарезанных ломтиками;

1 маленькая луковица, нарезанная кубиками;

150 г копченой ветчины, нарезанной кубиками или полосками;

8 яиц;

2 ст. л. молока;

50 г твердого тертого сыра;

оливковое масло, соль, перец.

В Грузии же любят готовить омлет борано, самый сырный в мире. Для него нужны сулугуни и молоко.

Как приготовить: