Детское пюре из яблок – как приготовить в кастрюле и духовке

Пополнить запасы любых продуктов – это необязательно сложно. Если заканчиваются макароны, сделайте домашнюю лапшу. Супы с ней получаются особенно вкусными.

Что касается детского пюре, то это очевидная экономия.

Как сделать детское яблочное пюре в домашних условиях / Фото: freepik.com

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Яблоки чистить необязательно, в их кожуре очень много пектина. Если нет блендера и будете перетирать фрукты через сито, то и сердцевину удалять необязательно.

Пюре можно приготовить несколькими способами. Первый – запечь яблоки. Сначала их нужно вымыть, крупно нарезать и выложить срезом вниз на застеленный противень.

Запечь в разогретой до 200 градусов духовке 25-30 минут. Затем протереть пюре через сито.

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Второй способ – приготовить пюре в кастрюле. Важно, чтобы она была эмалированной.

Любое пюре, как бы вы его не приготовили и из каких овощей или фруктов, разливают в стерилизованные предварительно банки.

Детское яблочное пюре

Яблочное пюре – простой рецепт / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

яблоки – 2 кг.

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Как приготовить:

В кастрюлю налить воду, чтобы покрывала дно. Яблоки помыть, убрать сердцевину и нарезать, добавить в воду. Варить на небольшом огне, помешивая, до мягкости яблок. Измельчить блендером до однородности. Снова довести до кипения. Разлить по стерилизованным банкам. Закутать полотенцем.

Здесь смотрите подробнее, как приготовить яблочное пюре для детей.