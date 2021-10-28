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Диетические рецепты на Хэллоуин 2021 – салат капрезе-монстр и перец "Фонарь Джека" с киноа

Ирина Маслова
28 октября, 12:46
Это все максимально быстро приготовить. Что касается капрезе, то кроме базилика, нужны мини-моцарелла и черри. Для фаршированных перцев – кабачки или цукини, киноа и зелень

Самое основное, что нужно сделать накануне Хэллоуина, – это приготовить традиционную тыкву со свечой внутри. Дальше – праздничный стол. Рецепты от Womenshealthmag.com именно для тех, кто любит вкусную и здоровую еду.

Классический капрезе оформляется в виде монстра или глаз монстра – как хотите, а перец "Фонарь Джека" начиняется кабачками, киноа и зеленью.

Диетические рецепты на Хэллоуин / Фото: Коллаж: Сегодня

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Салат капрезе-монстр

Салат капрезе-монстр / Фото: https://www.womenshealthmag.com/food/a19920986/halloween-recipes/

Ингредиенты:

  • Зеленый базилик
  • Мини-моцарелла
  • Черные оливки
  • Черри
  • Бальзамический соус

Как приготовить:

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  1. Нарезать помидоры и оливки кольцами. Ложкой слегка размять моцареллу.
  2. Выложить листья базилика на тарелку, сверху – помидоры, моцареллу и оливки.
  3. Полить оливковым маслом и сбрызнуть бальзамическим соусом по вкусу.

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Фаршированный перец "Фонарь Джека"

Фаршированный перец "Фонарик Джека" / Фото: https://www.womenshealthmag.com/food/a19920986/halloween-recipes/

Ингредиенты:

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  • Болгарский перец – 6 шт.
  • Киноа – 150 г
  • Кабачки или цукини – 1 шт.
  • Лук, морковь – по 1 шт.
  • Оливковое масло, специи, зелень.

Как приготовить:

  1. Киноа промыть и отварить, как указано на упаковке. Добавить специи и растительное масло.
  2. Кабачки или цукини мелко нарезать и обжарить со специями.
  3. Лук и морковь измельчить, добавить к кабачкам и готовить еще 5 минут.
  4. Перцы вымыть, убрать сердцевину и отрезать шляпки. Вырезать "мордочки" Джека. Шляпки можно тоже измельчить и добавить к обжаренным овощам.
  5. Зелень измельчить, смешать с овощами и киноа, начинить перцы.

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