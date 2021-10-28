Диетические рецепты на Хэллоуин 2021 – салат капрезе-монстр и перец "Фонарь Джека" с киноа

Самое основное, что нужно сделать накануне Хэллоуина, – это приготовить традиционную тыкву со свечой внутри. Дальше – праздничный стол. Рецепты от Womenshealthmag.com именно для тех, кто любит вкусную и здоровую еду.

Классический капрезе оформляется в виде монстра или глаз монстра – как хотите, а перец "Фонарь Джека" начиняется кабачками, киноа и зеленью.

Диетические рецепты на Хэллоуин / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Салат капрезе-монстр

Салат капрезе-монстр / Фото: https://www.womenshealthmag.com/food/a19920986/halloween-recipes/

Ингредиенты:

Зеленый базилик

Мини-моцарелла

Черные оливки

Черри

Бальзамический соус

Как приготовить:

Реклама

Нарезать помидоры и оливки кольцами. Ложкой слегка размять моцареллу. Выложить листья базилика на тарелку, сверху – помидоры, моцареллу и оливки. Полить оливковым маслом и сбрызнуть бальзамическим соусом по вкусу.

Фаршированный перец "Фонарь Джека"

Фаршированный перец "Фонарик Джека" / Фото: https://www.womenshealthmag.com/food/a19920986/halloween-recipes/

Ингредиенты:

Реклама

Болгарский перец – 6 шт.

Киноа – 150 г

Кабачки или цукини – 1 шт.

Лук, морковь – по 1 шт.

Оливковое масло, специи, зелень.

Как приготовить: