Диетические рецепты на Хэллоуин 2021 – салат капрезе-монстр и перец "Фонарь Джека" с киноа

Самое основное, что нужно сделать накануне Хэллоуина, – это приготовить традиционную тыкву со свечой внутри. Дальше – праздничный стол. Рецепты от Womenshealthmag.com именно для тех, кто любит вкусную и здоровую еду.
Классический капрезе оформляется в виде монстра или глаз монстра – как хотите, а перец "Фонарь Джека" начиняется кабачками, киноа и зеленью.
Диетические рецепты на Хэллоуин / Фото: Коллаж: Сегодня
Салат капрезе-монстр
Салат капрезе-монстр / Фото: https://www.womenshealthmag.com/food/a19920986/halloween-recipes/
Ингредиенты:
- Зеленый базилик
- Мини-моцарелла
- Черные оливки
- Черри
- Бальзамический соус
Как приготовить:
- Нарезать помидоры и оливки кольцами. Ложкой слегка размять моцареллу.
- Выложить листья базилика на тарелку, сверху – помидоры, моцареллу и оливки.
- Полить оливковым маслом и сбрызнуть бальзамическим соусом по вкусу.
Читайте также:
Жареный "мозг" тыквы на Хэллоуин – пожалуй, самый оригинальный рецепт закуски к празднику
Фаршированный перец "Фонарь Джека"
Фаршированный перец "Фонарик Джека" / Фото: https://www.womenshealthmag.com/food/a19920986/halloween-recipes/
Ингредиенты:
- Болгарский перец – 6 шт.
- Киноа – 150 г
- Кабачки или цукини – 1 шт.
- Лук, морковь – по 1 шт.
- Оливковое масло, специи, зелень.
Как приготовить:
- Киноа промыть и отварить, как указано на упаковке. Добавить специи и растительное масло.
- Кабачки или цукини мелко нарезать и обжарить со специями.
- Лук и морковь измельчить, добавить к кабачкам и готовить еще 5 минут.
- Перцы вымыть, убрать сердцевину и отрезать шляпки. Вырезать "мордочки" Джека. Шляпки можно тоже измельчить и добавить к обжаренным овощам.
- Зелень измельчить, смешать с овощами и киноа, начинить перцы.