Домашние бульонные кубики – одного достаточно для двух литров супа

Вкусный суп начинается с правильно сваренного бульона, здесь есть свои правила. Быстрый суп начинается с бульонных кубиков, именно домашних бульонных кубиков.

Здесь не будет консервантов и усилителей вкуса, только натуральные продукты.

Как приготовить бульонные кубики / Фото: www.bioanalyt.com

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Используется корень сельдерея, можно заменить корнем петрушки.

После того как бульонные кубики пройдут первый этап заморозки, их нужно порционно завернуть в пленку или фольгу и хранить в морозилке.

Один такой кубик – два литра вкусного и быстрого супа.

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Рецепт с канала ВКУСНО и ПОЛЕЗНО.

Домашние бульонные кубики

Домашние бульонные кубики / Фото: instagram.com/stephanie_vgs45

Ингредиенты:

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куриное филе – 1 шт.;

лук – 2 шт.;

корень сельдерея – 200 г;

морковь – 3-4 шт.;

чеснок – 3-4 зуб.;

петрушка – 50 г;

растительное масло – 1 ст. л.;

вода – 100 мл;

соль – 2,5 ст. л.;

куркума – 1 ч. л.

Если любите фасоль, приготовьте наваристый греческий суп фасоладу.

Как приготовить:

Куриную грудку нарезать кубиками. Лук, морковь и сельдерей нарезать средними кубиками. Чеснок и петрушку слегка измельчить. Хорошо разогреть растительное масло и обжарить лук до полупрозрачности. Добавить филе и обжарить до полуготовности курицы 5-7 минут. Добавить морковь и корень сельдерея, обжарить 2-3 минуты. Залить водой и тушить под крышкой 15-20 минут. Добавить чеснок, накрыть и оставить на 20 секунд. Добавить к массе все специи, петрушку и измельчить массу блендером. Разложить массу по формочкам или в контейнер. Высота заготовки около одного сантиметра. Должно получиться 24 кубика. Накрыть пищевой пленкой в контакт. Отправить заготовки в морозилку на 2 часа. Извлечь из формы и каждый кубик завернуть в фольгу или пищевую пленку. Хранить в морозилке.

Весь подробный процесс приготовления смотрите в видео.