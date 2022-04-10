Домашние бульонные кубики – одного достаточно для двух литров супа

Вкусный суп начинается с правильно сваренного бульона, здесь есть свои правила. Быстрый суп начинается с бульонных кубиков, именно домашних бульонных кубиков.
Здесь не будет консервантов и усилителей вкуса, только натуральные продукты.
Как приготовить бульонные кубики / Фото: www.bioanalyt.com
Используется корень сельдерея, можно заменить корнем петрушки.
После того как бульонные кубики пройдут первый этап заморозки, их нужно порционно завернуть в пленку или фольгу и хранить в морозилке.
Один такой кубик – два литра вкусного и быстрого супа.
Рецепт с канала ВКУСНО и ПОЛЕЗНО.
Домашние бульонные кубики
Домашние бульонные кубики / Фото: instagram.com/stephanie_vgs45
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.;
- лук – 2 шт.;
- корень сельдерея – 200 г;
- морковь – 3-4 шт.;
- чеснок – 3-4 зуб.;
- петрушка – 50 г;
- растительное масло – 1 ст. л.;
- вода – 100 мл;
- соль – 2,5 ст. л.;
- куркума – 1 ч. л.
Если любите фасоль, приготовьте наваристый греческий суп фасоладу.
Как приготовить:
- Куриную грудку нарезать кубиками. Лук, морковь и сельдерей нарезать средними кубиками.
- Чеснок и петрушку слегка измельчить.
- Хорошо разогреть растительное масло и обжарить лук до полупрозрачности. Добавить филе и обжарить до полуготовности курицы 5-7 минут.
- Добавить морковь и корень сельдерея, обжарить 2-3 минуты.
- Залить водой и тушить под крышкой 15-20 минут. Добавить чеснок, накрыть и оставить на 20 секунд.
- Добавить к массе все специи, петрушку и измельчить массу блендером.
- Разложить массу по формочкам или в контейнер. Высота заготовки около одного сантиметра. Должно получиться 24 кубика.
- Накрыть пищевой пленкой в контакт.
- Отправить заготовки в морозилку на 2 часа. Извлечь из формы и каждый кубик завернуть в фольгу или пищевую пленку. Хранить в морозилке.
Весь подробный процесс приготовления смотрите в видео.