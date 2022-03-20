Домашние сосиски из курицы – готовятся в рукаве для запекания

Продолжаем знакомиться с отличными рецептами домашних заготовок. И оказывается, очень вкусными получаются не только ветчина из свиных ножек с маринованными огурцами, но и эти сливочные куриные сосиски.
Формируются они в рукавах для запекания и варятся за 7-10 минут.
Домашние сосиски / Фото: Ольга Матвей
Автор рецепта, украинский фудблогер Ольга Матвей советует мелко нарубить мясо ножом, а не измельчать с помощью блендера или мясорубки, так сосиски будут максимально сочными.
Домашние сосиски
Ингредиенты:
- индейка или курица (бедра) – 1 кг;
- соль и перец – по вкусу;
- молотый лавровый лист – щепотка;
- паприка – 1 ч. л.;
- яйца – 2 шт.;
- молоко – 50-100 мл.
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Как приготовить:
- С мяса убрать кожицу, мелко нарезать и порубить ножом.Размер кусочков – как зерно кукурузы.
- Добавить соль, лавровый лист, паприку и перец по вкусу. Вбить яйца и влить 50 мл. Если понадобится больше, влейте еще немного молока. Тщательно вымесить.
- Рукав для запекания разрезать, пунктирную линию обрезать, ее можно использовать, чтобы завязать рукав для сосисок.
- Фарш (2 ст. л.) выложить посередине, сформировать сосиски, закрутить пленку 4-5 раз. Завязать пленку с обеих сторон. Обрезать концы пленки.
- Варить в подсоленной воде 7-10 минут.
В видео смотрите, как приготовить эти домашние сосиски.