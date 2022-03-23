Домашний творог из кефира – простой и быстрый рецепт

При наличии молока можно быстро пополнить запасы молочных продуктов. Как сделать сливочное масло максимально быстро – мы рассказывали.

В рецепте от украинского блогера Оленавосемь литров кефира, творога получилось 1,5 килограмма. Процесс приготовления одинаков и не зависит от количества кефира.

Домашний творог / Фото: instagram.com/yuni_yani_/

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Готовить творог нужно в алюминиевой кастрюле. Важно не передержать будущий творог на огне, иначе он будет твердым.

Домашний творог

Чем дольше творог будет стекать, тем он будет суше / Фото: instagram.com/wongwingfung/

Ингредиенты:

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8 л кефира.

Здесь узнаете, как сделать домашнюю сметану из покупного молока.

Как приготовить: