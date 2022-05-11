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Домашний зефир с фруктовым пюре – рецепт, который получится с первого раза

Ирина Маслова
11 мая, 11:17
Агар-агар нужен силой 900. Готовится этот зефир с помощью обычного миксера, термометр не понадобится

Самый вкусный зефир получается, когда вместо ароматизаторов добавляется натуральное пюре из ягод или фруктов. Как сделать яблочное, мы рассказывали.

В этом рецепте используют пюре из замороженной клубники, поэтому зефир получится нежно-розового цвета.

Простой рецепт домашнего зефира / Фото: Depositphotos

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И что еще больше упрощает процесс приготовления именно этого зефира так это то, что термометр не понадобится.

За счет того, что агар-агар быстро стабилизируется, зефир после отсадки будет готов через 30-40 минут максимум. Но лучше дать ему подсохнуть несколько часов.

Рецепт с канала Yuliya Small.

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Домашний зефир на желатине

Зефир в домашних условиях / Фото: instagram.com/le_krendel/

Ингредиенты:

  • 80 г воды;
  • 270 г сахара;
  • 8 г агар-агара (силой 900);
  • 200 г пюре;
  • 3 яичных белка;
  • 1/3 ч. л. лимонной кислоты;
  • щепотка соли;
  • 50 г сахара.

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Как приготовить:

  1. Подготовить кондитерский мешок.
  2. В сотейнике с толстым дном соединить воду, 270 г сахара, агар-агар, пюре.
  3. К белкам добавить лимонную кислоту, соль, 50 г сахара.
  4. Смесь с пюре поставить на средний огонь. Когда появятся крупные пузыри, начать взбивать белки на средней скорости до мягкой пены.
  5. К белкам частями ввести 50 г сахара и взбивать до устойчивых пиков.
  6. Пюре постоянно помешивать и после закипания варить 4-5 минут. Снять с огня, активно перемешать. Горячий сироп влить до взбитых белков. Миксер должен взбивать на скорости, выше средней.
  7. Взбивать на максимальной скорости около двух минут.
  8. Переложить в кондитерский мешок и отсадить на застеленный противень.

Все тонкости приготовления домашнего зефира смотрите в ролике.

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