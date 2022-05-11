Домашний зефир с фруктовым пюре – рецепт, который получится с первого раза

Самый вкусный зефир получается, когда вместо ароматизаторов добавляется натуральное пюре из ягод или фруктов. Как сделать яблочное, мы рассказывали.
В этом рецепте используют пюре из замороженной клубники, поэтому зефир получится нежно-розового цвета.
Простой рецепт домашнего зефира / Фото: Depositphotos
И что еще больше упрощает процесс приготовления именно этого зефира так это то, что термометр не понадобится.
За счет того, что агар-агар быстро стабилизируется, зефир после отсадки будет готов через 30-40 минут максимум. Но лучше дать ему подсохнуть несколько часов.
Рецепт с канала Yuliya Small.
Домашний зефир на желатине
Ингредиенты:
- 80 г воды;
- 270 г сахара;
- 8 г агар-агара (силой 900);
- 200 г пюре;
- 3 яичных белка;
- 1/3 ч. л. лимонной кислоты;
- щепотка соли;
- 50 г сахара.
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Как приготовить:
- Подготовить кондитерский мешок.
- В сотейнике с толстым дном соединить воду, 270 г сахара, агар-агар, пюре.
- К белкам добавить лимонную кислоту, соль, 50 г сахара.
- Смесь с пюре поставить на средний огонь. Когда появятся крупные пузыри, начать взбивать белки на средней скорости до мягкой пены.
- К белкам частями ввести 50 г сахара и взбивать до устойчивых пиков.
- Пюре постоянно помешивать и после закипания варить 4-5 минут. Снять с огня, активно перемешать. Горячий сироп влить до взбитых белков. Миксер должен взбивать на скорости, выше средней.
- Взбивать на максимальной скорости около двух минут.
- Переложить в кондитерский мешок и отсадить на застеленный противень.
Все тонкости приготовления домашнего зефира смотрите в ролике.
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