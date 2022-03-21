Домашняя колбаса из свинины – формируется и готовится в пищевой пленке

Для домашних заготовок, в нашем случае колбасы, не обязательно использовать натуральную оболочку, пищевая пленка подойдет вполне. Как сделать нежные куриные сосиски в рукаве для запекания, мы публиковали.

Для этой колбасы нужна свинина средней жирности, при желании можно добавить немного говядины.

Домашняя колбаса / Фото: Инстаграм

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Чем тщательнее измельчить мясо, тем сочнее будет колбаса.

Хранить колбасу в пленке можно в холодильнике 5-7 дней или чуть дольше в морозилке.

Рецепт с канала Milenia Кулинарные Pецепты.

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Домашняя колбаса из свинины

Домашняя колбаса из свинины / Фото: Milenia КулинарныеPецепты

Ингредиенты:

1 кг свинины средней жирности;

500 г говядины;

1 ст. л. сухого чеснока;

20 г сухого молока;

25 г нитритной соли;

1 ч. л. сахара;

по 1/2 ч. л. молотого перца, мускатного ореха.

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Как приготовить: