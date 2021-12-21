Домашняя колбаса – нужно куриное филе, немного сыра и соевого соуса

Домашними могут быть не только пастрома, о чем мы рассказывали, а и отличная колбаса с сыром.
Конечно, проще купить любую у проверенного производителя. Но даже качественный продукт, к сожалению, может вызывать сомнения. Достаточно посмотреть на состав колбасы и всякие добавки в ней.
Домашняя колбаса из куриного филе / Фото: Alina FooDee
Колбаса от Alina FooDee готовится из куриного филе. Оно маринуется в соевом соусе, паприке и сушеном чесноке.
Автор рецепта советует попробовать сделать колбасу из куриных бедер, так будет сочнее.
Домашняя колбаса с сыром из куриного филе
Ингредиенты:
- Куриное филе или куриные бедра – 600 г
- Соевый соус – 4-5 ст. л.
- Копченая паприка – 1 ч. л.
- Сушеный чеснок – 0,5 ч. л.
- Сыр – 100 г
Как приготовить:
- Куриное мясо нарезать маленькими кубиками. Добавить соевый соус и специи, хорошо перемешать. Отправить в холодильник мариноваться минимум на ночь, можно и на дольше.
- Сыр нарезать мелким кубиком, перемешать с замаринованным куриным мясом.
- Рукав для запекания разрезать вдоль, переложить мясо с сыром, свернуть колбаску и зафиксировать края.
- Запекать 25-30 минут в заранее разогретой до 180 градусов духовке.
- Дать остыть в рукаве.