Домашняя колбаса – нужно куриное филе, немного сыра и соевого соуса

Домашними могут быть не только пастрома, о чем мы рассказывали, а и отличная колбаса с сыром.

Конечно, проще купить любую у проверенного производителя. Но даже качественный продукт, к сожалению, может вызывать сомнения. Достаточно посмотреть на состав колбасы и всякие добавки в ней.

Домашняя колбаса из куриного филе / Фото: Alina FooDee

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Колбаса от Alina FooDee готовится из куриного филе. Оно маринуется в соевом соусе, паприке и сушеном чесноке.

Автор рецепта советует попробовать сделать колбасу из куриных бедер, так будет сочнее.

Домашняя колбаса с сыром из куриного филе

Ингредиенты:

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Куриное филе или куриные бедра – 600 г

Соевый соус – 4-5 ст. л.

Копченая паприка – 1 ч. л.

Сушеный чеснок – 0,5 ч. л.

Сыр – 100 г

Как приготовить: