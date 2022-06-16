Домашняя пахлава от Лизы Глинской – простой рецепт с медом и грецкими орехами

Уже понятно, что домашняя пахлава – затратное по времени дело, в отличие от быстрых конфет. Но если вы считаете себя поклонником восточных сладостей, то потраченное время оправдается.

Когда тесто будет раскатано, ему нужно полежать полчаса. Оно заветрится, просохнет – получится слоистая пахлава. Потом нужно свернуть его в рулет и нарезать на порции.

Как приготовить домашнюю пахлаву по рецепту Лизы Глинской / Фото: Коллаж: Сегодня, pexels.com

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Лиза Глинская советует проверить температуру масла перед жаркой. Бросьте в него кусочек теста, чтобы убедиться, что оно хорошо разогрелось.

В пахлаву, вернее в сироп, обязательно добавляют кардамон. Если он есть, добавьте несколько зернышек.

Домашняя пахлава

Домашняя пахлава

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Ингредиенты на 24 штуки:

0,5 ст. молока;

100 г сливочного масла 82%;

2 яйца;

15 ст. л. муки с горкой;

щепотка соли.

Для сиропа:

5 ст. л. меда;

1,5 ст. воды;

1,5 ст. сахара;

0,5 ст. обжаренных орехов.

Как приготовить:

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Растопить сливочное масло, смешать с молоком, добавить яйца и перемешать. Добавить соль, муку, замесить тесто. Обернуть пищевой пленкой и оставить на 30 минут при комнатной температуре. Разделить на 2 части, раскатать на припыленной мукой поверхности. Толщина теста – до 0,5 мм. Переложить тесто на чистое полотенце на 30 минут, чтобы тесто заветрилось. Свернуть в рулет шириной 3-4 см. Край листа промазать водой, чтобы тесто склеилось. Нарезать рулет наискось толщиной 1-2 см. Развернуть каждый кусочек в виде пахлавы. Обжарить в рафинированном подсолнечном масле, переворачивая. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Предварительно обжарить орехи в духовке при температуре 170 градусов, 10-15 минут. В сотейнике соединить воду, сахар, мед. Прогреть до растворения сахара. Перелить сироп и опустить в него пахлаву. Присыпать дробленными грецкими орехами.

Как формует свою пахлаву Лиза Глинская – можно посмотреть ниже.

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