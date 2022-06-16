Домашняя пахлава от Лизы Глинской – простой рецепт с медом и грецкими орехами

Уже понятно, что домашняя пахлава – затратное по времени дело, в отличие от быстрых конфет. Но если вы считаете себя поклонником восточных сладостей, то потраченное время оправдается.
Когда тесто будет раскатано, ему нужно полежать полчаса. Оно заветрится, просохнет – получится слоистая пахлава. Потом нужно свернуть его в рулет и нарезать на порции.
Как приготовить домашнюю пахлаву по рецепту Лизы Глинской / Фото: Коллаж: Сегодня, pexels.com
Лиза Глинская советует проверить температуру масла перед жаркой. Бросьте в него кусочек теста, чтобы убедиться, что оно хорошо разогрелось.
В пахлаву, вернее в сироп, обязательно добавляют кардамон. Если он есть, добавьте несколько зернышек.
Домашняя пахлава
Ингредиенты на 24 штуки:
- 0,5 ст. молока;
- 100 г сливочного масла 82%;
- 2 яйца;
- 15 ст. л. муки с горкой;
- щепотка соли.
Для сиропа:
- 5 ст. л. меда;
- 1,5 ст. воды;
- 1,5 ст. сахара;
- 0,5 ст. обжаренных орехов.
Как приготовить:
- Растопить сливочное масло, смешать с молоком, добавить яйца и перемешать.
- Добавить соль, муку, замесить тесто. Обернуть пищевой пленкой и оставить на 30 минут при комнатной температуре.
- Разделить на 2 части, раскатать на припыленной мукой поверхности. Толщина теста – до 0,5 мм.
- Переложить тесто на чистое полотенце на 30 минут, чтобы тесто заветрилось.
- Свернуть в рулет шириной 3-4 см. Край листа промазать водой, чтобы тесто склеилось. Нарезать рулет наискось толщиной 1-2 см. Развернуть каждый кусочек в виде пахлавы.
- Обжарить в рафинированном подсолнечном масле, переворачивая.
- Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
- Предварительно обжарить орехи в духовке при температуре 170 градусов, 10-15 минут.
- В сотейнике соединить воду, сахар, мед. Прогреть до растворения сахара.
- Перелить сироп и опустить в него пахлаву. Присыпать дробленными грецкими орехами.
Как формует свою пахлаву Лиза Глинская – можно посмотреть ниже.
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