Два десерта с сезонными ягодами, которые можно есть на ночь (фото)

Когда сезон ягод, не нужно лениться, а радовать себе классными десертами. Причем такими, что не портят фигуру. Это могут быть самые разные сорбеты или наши любимые творожные.
В этих двух рецептах используется черная смородина. Ягоды могут быть любыми. Если хочется немного подсластить, возьмите немного меда.
Рецепты десертов без выпечки с сезонными ягодами / Фото: istockphoto.com
Для творожного крема от украинского фудблогера cooking_by_yanaнужна сметана.
В десерте по рецепту tatasokol2020 есть основа. Для нее нужны орехи и курага.
Творожный десерт без выпечки с ягодами и сухофруктами
Творожный десерт без выпечки с ягодами и сухофруктами
Ингредиенты:
- орехи, курага – по 40 г.
Для крема:
- творог – 150 г;⠀
- молоко – 50 г;
- черная смородина – 50 г;
- курага – 40 г;
- желатин – 5 г.
Как приготовить:
- Для основы орехи измельчить в крошку в блендере. Курагу предварительно замочить. Добавить к орехам и измельчить.
- Для творожного слоя в горячем молоке растворить желатин, не доводя до кипения.
- В блендере взбить творог со смородиной, курагой. Затем добавить молочную смесь и еще раз взбить.
- Форму застелить пищевой пленкой. Выложить основу, а затем – творожную массу.
- Убрать в холодильник до застывания.
Творожный крем с ягодами
Творожный крем с ягодами
Ингредиенты:
- творог – 200 г;
- сметана – 2 ст. л.;
- ягоды;
- сахарная пудра или мед;
- ванилин.
Как приготовить:
- Творог, сметану, сахарную пудру (или мед) взбить погружным блендером.
- Взбить в пюре немного ягод.
- В емкости выложить слой творожного крема, слой ягодного пюре и снова творожный крем.
- Украсить ягодами.
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