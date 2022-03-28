Еда по гороскопу – рецепт вкусной скумбрии специально для Рыб

Это совсем непрямая ассоциация созвездия Рыб, точнее, его названия, со скумбрией. Люди, рожденные под этим знаком, действительно неравнодушны к всякой еде, где присутствуют обитатели воды.

И да, все, где присутствует скумбрия, – от супов до самых разных паштетов, – актуально всегда.

Рецепт скумбрии для Рыб / Фото: freepik.com, instagram.com/abogadococinando

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Эта рыба больше похожа на консервы, только вкуснее. Подавать можно с картофелем, отварным или пюре.

Alina FooDee советует залепить отверстие для выхода пара на крышке кастрюли хлебным мякишем. Перемешивать скумбрию в процессе приготовления нельзя.

Тушеная скумбрия для Рыб

Тушеная скумбрия для Рыб / Фото: Alina FooDee

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Ингредиенты:

скумбрия свежемороженая – 2 крупные;

соль, сахар – по 1 ч. л.;

вода – 200 г;

лавровый лист – 1 шт.;

щепотка кориандра;

душистый перец – 3-5 горошин;

черный перец – 7-10 горошин;

растительное масло – 70 г.

Рецепт быстрого супа со свежей скумбрией найдете здесь.

Как приготовить:

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Удалить голову, плавники, внутренности. Хорошо промыть, обязательно удалить черную пленку внутри. Нарезать на порционные куски. Выложить в кастрюлю. Добавить все специи, соль и сахар. Влить воду и растительное масло. Поставить на огонь, довести до кипения, уменьшить огонь и томить рыбу на маленьком огне 2,5 часа. Снять кастрюлю с плиты и дать полностью остыть.

Подробней об этой тушеной скумбрии смотрите ниже.