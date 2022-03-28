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Еда по гороскопу – рецепт вкусной скумбрии специально для Рыб

Ирина Маслова
28 марта, 11:36
Рыба будет очень похожа на консервы, только нежнее. Разного вида перец, кориандр, лавровый лист усилят ее вкус

Это совсем непрямая ассоциация созвездия Рыб, точнее, его названия, со скумбрией. Люди, рожденные под этим знаком, действительно неравнодушны к всякой еде, где присутствуют обитатели воды.

И да, все, где присутствует скумбрия, – от супов до самых разных паштетов, – актуально всегда.

Рецепт скумбрии для Рыб / Фото: freepik.com, instagram.com/abogadococinando

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Эта рыба больше похожа на консервы, только вкуснее. Подавать можно с картофелем, отварным или пюре.

Alina FooDee советует залепить отверстие для выхода пара на крышке кастрюли хлебным мякишем. Перемешивать скумбрию в процессе приготовления нельзя.

Тушеная скумбрия для Рыб

Тушеная скумбрия для Рыб / Фото: Alina FooDee

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Ингредиенты:

  • скумбрия свежемороженая – 2 крупные;
  • соль, сахар – по 1 ч. л.;
  • вода – 200 г;
  • лавровый лист – 1 шт.;
  • щепотка кориандра;
  • душистый перец – 3-5 горошин;
  • черный перец – 7-10 горошин;
  • растительное масло – 70 г.

Рецепт быстрого супа со свежей скумбрией найдете здесь.

Как приготовить:

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  1. Удалить голову, плавники, внутренности. Хорошо промыть, обязательно удалить черную пленку внутри. Нарезать на порционные куски.
  2. Выложить в кастрюлю. Добавить все специи, соль и сахар. Влить воду и растительное масло. Поставить на огонь, довести до кипения, уменьшить огонь и томить рыбу на маленьком огне 2,5 часа.
  3. Снять кастрюлю с плиты и дать полностью остыть.

Подробней об этой тушеной скумбрии смотрите ниже.