Еда по гороскопу – рецепт вкусной скумбрии специально для Рыб

Это совсем непрямая ассоциация созвездия Рыб, точнее, его названия, со скумбрией. Люди, рожденные под этим знаком, действительно неравнодушны к всякой еде, где присутствуют обитатели воды.
И да, все, где присутствует скумбрия, – от супов до самых разных паштетов, – актуально всегда.
Рецепт скумбрии для Рыб / Фото: freepik.com, instagram.com/abogadococinando
Эта рыба больше похожа на консервы, только вкуснее. Подавать можно с картофелем, отварным или пюре.
Alina FooDee советует залепить отверстие для выхода пара на крышке кастрюли хлебным мякишем. Перемешивать скумбрию в процессе приготовления нельзя.
Тушеная скумбрия для Рыб
Тушеная скумбрия для Рыб / Фото: Alina FooDee
Ингредиенты:
- скумбрия свежемороженая – 2 крупные;
- соль, сахар – по 1 ч. л.;
- вода – 200 г;
- лавровый лист – 1 шт.;
- щепотка кориандра;
- душистый перец – 3-5 горошин;
- черный перец – 7-10 горошин;
- растительное масло – 70 г.
Рецепт быстрого супа со свежей скумбрией найдете здесь.
Как приготовить:
- Удалить голову, плавники, внутренности. Хорошо промыть, обязательно удалить черную пленку внутри. Нарезать на порционные куски.
- Выложить в кастрюлю. Добавить все специи, соль и сахар. Влить воду и растительное масло. Поставить на огонь, довести до кипения, уменьшить огонь и томить рыбу на маленьком огне 2,5 часа.
- Снять кастрюлю с плиты и дать полностью остыть.
Подробней об этой тушеной скумбрии смотрите ниже.