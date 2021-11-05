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Экстравоздушный хлеб шокупан – за что его обожают японцы и как легко его приготовить

Ирина Маслова
5 ноября, 14:53
Хлеб обладает ярким молочным или сливочным вкусом, все за счет сухого молока среди ингредиентов. В Японии его едят просто так или используют для сэндвичей и тостов

Шокупан можно перевести, как "есть хлеб". В Японии его едят отчаянно много, в хорошем смысле этого слова. В каждой перфектуре есть как минимум пять пекарен, где пекут этот молочный хлеб. Он невероятно воздушный с отчетливым молочным привкусом, который обеспечивает сухое молоко.

Стоит ли говорить, что японцы обожают его использовать для сэндвичей и тостов – вкуснее варианта, похоже, найти сложно.

Японский хлеб шокупан / Фото: instagram.com/m.a.m_hitomi

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Безусловно, шокупан – это не о правильном питании, это не какой-то там цельнозерновой, но попробовать его можно. Тем более испечь японский хлеб просто.

Рецепт от Нungryhuy.com не подразумевает особенных японских ингредиентов.

От равнодушия до высшего пилотажа выпекания хлеба

Хлеб шокупан / Фото: instagram.com/yuka.s11220816

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Именно так развивалась культура хлеба в Японии. Нет, местные знали, что он существует, когда страна стала более-менее открытой к Западу. Это было в конце 18-го века.

Настоящее же увлечение выпеканием хлеба и распространением его в массы случилось в середине 20-го века, когда японцы обслуживали военные базы американцев после войны.

Со всей своей старательностью они наблюдали, что вытворяют с тестом американцы, ну и довели эти навыки до совершенства.

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В чем выпекают шокупан?

Для этого есть специальные формы. Нет, они традиционные, прямоугольные, только с выдвижной крышкой. Выглядят они так.

Форма для выпекания шокупана / Фото: www.hungryhuy.com

Но эта форма не обязательна, можно испечь в обычной. Крышка нужна для того, чтобы верхушка шокупана была ровной. Без крышки стоит ожидать волнистой шапки на мокушке хлеба.

Японский хлеб шокупан – рецепт

Ингредиенты для закваски:

  • 25 г муки;
  • 60 г фильтрованной воды;
  • 60 г цельного молока.

Для теста:

  • 1 большое яйцо комнатной температуры;
  • 70 г цельного молока;
  • 340 г муки;
  • 7 г сухих дрожжей;
  • 20 г сухого молока;
  • 25 г сахара;
  • 70 г сливочного масла + для смазывания формы;
  • 5 г соли;
  • растительное масло для смазывания емкости для расстойки;
  • 2 или 3 формы для выпекания хлеба.

Как приготовить:

  1. Для закваски смешайте муку, воду и молоко в кастрюле без подогрева, взбейте миксером до полного смешивания. Доведите до кипения на среднем огне. Готовьте, пока масса не начнет густеть. Остудите при комантной температуре около 10 минут.
  2. Смешайте яйцо и цельное молоко до однородной массы.
  3. Миксером перемешайте муку, дрожжи, сухое молоко, сахар и соль. Вылейте в миску яйцо и молочную жидкость. Добавьте закваску и смешивайте около 2 минут, пока тесто не превратится в шар.
  4. Добавьте сливочное масло и продолжайте перемешивать миксером на среднем уровне в течение 5-7 минут. Тесто должно стать гладким и эластичным.
  5. Оторвите кусочек теста, растяните его – оно должно быть равномерным и пропускать свет. Если тесто не растягивается, продолжайте месить.
  6. Переложите тесто на чистую поверхность. Налейте небольшое количество растительного масла в миску, где будет расстаиваться тесто, накройте полотенцем. Оставьте в теплом месте на 1-2 часа или пока тесто не увеличится вдвое. Когда тесто увеличится вдвое, нажмите несколько раз на него пальцами, чтобы удалить излишки газа.
  7. Разделите тесто на части, в зависимости от количества форм. С помощью скалки раскатайте каждый шарик в квадрат.
  8. Углы каждого квадрата согните к середине и еще раз раскатайте. Это можно повторить несколько раз
  9. Щедро смажьте форму сливочным маслом. Накройте кухонным полотенцем и дайте постоять в теплом месте 30-40 минут. Смажьте тесто молоком.
  10. Разогрейте духовку до 180 градусов. Когда духовка разогреется, поставьте шокупан и выпекайте около 20 минут. Выньте из духовки и переложите буханку на решетку для охлаждения.