"Ежики" с рисом – когда нужно быстро, вкусно и бюджетно накормить всю семью

Начнем с того, что разного вида тефтели и фрикадельки есть во многих странах. Это удобное блюдо сразу по нескольким критериям – готовится быстро из простых ингредиентов, вкусное и недорогое.

"Ежики" так называются потому, что в их составе есть длиннозернистый рис. Он похож на иголки ежа. Тефтели могут быть разного размера. Они настолько сытные, что не требуют гарнира.

"Ежики" с рисом / Фото: instagram.com/gotovit_sofiii

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Автор рецепта gotovit_sofiii рекомендует не отваривать рис, а сразу смешивать с фаршем и луком.

"Ежики" с рисом

Ингредиенты:

Фарш – 400 г

Рис – 300 г

Лук – 1-2 шт.

Морковь – 1 шт.

Сметана, томатная паста – по 2 ст. л.

Сыр твердый – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Соль, специи

Как приготовить:

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