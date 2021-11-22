"Ежики" с рисом – когда нужно быстро, вкусно и бюджетно накормить всю семью

Начнем с того, что разного вида тефтели и фрикадельки есть во многих странах. Это удобное блюдо сразу по нескольким критериям – готовится быстро из простых ингредиентов, вкусное и недорогое.
"Ежики" так называются потому, что в их составе есть длиннозернистый рис. Он похож на иголки ежа. Тефтели могут быть разного размера. Они настолько сытные, что не требуют гарнира.
"Ежики" с рисом / Фото: instagram.com/gotovit_sofiii
Автор рецепта gotovit_sofiii рекомендует не отваривать рис, а сразу смешивать с фаршем и луком.
"Ежики" с рисом
Ингредиенты:
- Фарш – 400 г
- Рис – 300 г
- Лук – 1-2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Сметана, томатная паста – по 2 ст. л.
- Сыр твердый – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Соль, специи
Как приготовить:
- Смешать рис с фаршем и мелко нарезанным луком. Вбить яйцо. Посолить и поперчить. Сформировать "ежиков".
- Для соуса измельчить лук и морковь, смешать. Добавить сметану и томатную пасту.
- Разбавить смесь кипяченной водой или бульоном, чтобы можно было залить тефтели.
- Выложить в форму, полить соусом, накрыть фольгой и запекать 40-50 минут при 180 градусах.
- За 10 минут до готовности украсить тертым сыром и вернуть в духовку без фольги. Подавать с зеленью и сметаной.