Фаршированное куриное филе на день рождения – гости будут в восторге

Принцип этого варианта приготовления филе – сделать в нем надрез, начинить идеально сочетаемыми ингредиентами и запечь в духовке. Мясо для сочности можно предварительно замариновать.
Для рецепта от tanyaptica нужно два виде сыра, сливочный и твердый, и зелень. Куриное филе с грибами от ol_4ik начиняется моцареллой и помидрами черри.
Фаршированное куриное филе - рецепты на день рождения / Фото: Depositphotos
Филе с курагой – редакционный рецепт, кроме кураги нужно немного абрикосового джема. Если джем будет слишком сладким, добавьте в него лимонный сок.
Куриное филе с грибами и моцареллой
Ингредиенты:
- 1 кг куриное филе;
- 300 г шампиньоны обжаренные;
- 8 шт. черри;
- моцарелла – по вкусу.
Для заливки:
- 50 мл оливкового масла;
- 1 ч. л. сушеного базилика;
- 3-4 зубчика чеснока;
- соль, перец – по вкусу.
Как приготовить:
- Филе помыть, обсушить, сделать надрез для кармана. Добавить специи, соль, перец.
- Выложить в карман шампиньоны и немного измельченных помидоров, посыпать тертым сыром. Выложить на пермгамент. Остальные помидоры (целые) выложить вокруг мяса.
- Для заправки смешать масло, измельченный чеснок, соль, перец и базилик. Полить заправкой курицу.
- Выпекать при 200 градусах около 40-50 минут.
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Куриное филе с сыром и зеленью
Ингредиенты:
- 300 г куриного филе;
- 50 г сливочного сыра;
- 30 г твердого сыра;
- 50 г помидоров;
- зелень, специи.
Как приготовить:
- Помидор и зелень мелко порезать, перетереть вилкой со сливочным сыром до однородности. Добавить специи.
- Куриное филе надрезать, сделав карман, он должен оказаться наверху. Поместить начинку.
- Твердый сыр натереть. Посыпать на карман сверху. Выложить на пергамент и выпекать при 180 градусов до готовности.
Куриное филе с курагой
Ингредиенты:
- 4 куриных филе;
- 200 г кураги;
- 2 ст. л. абрикосового джема;
- 1 ч. л. зернистой горчицы;
- 0,5 ч. л. порошка карри;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Замочить курагу в горячей воде на полчаса. Слить жидкость и мелко нарезать. Приправить карри и перцем.
- В каждой грудке сделать карман, разрезав мякоть в верхней трети грудок.
- Разложить смесь из кураги со специями.
- Духовку разогреть до 200 градусов.
- Смешать подогретый абрикосовый джем, горчицу, соль и оливковое масло. Смазать джемом филе.
- Запекать 25-30 минут до румяности.