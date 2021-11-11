Фаршированное куриное филе на день рождения – гости будут в восторге

Принцип этого варианта приготовления филе – сделать в нем надрез, начинить идеально сочетаемыми ингредиентами и запечь в духовке. Мясо для сочности можно предварительно замариновать.

Для рецепта от tanyaptica нужно два виде сыра, сливочный и твердый, и зелень. Куриное филе с грибами от ol_4ik начиняется моцареллой и помидрами черри.

Фаршированное куриное филе - рецепты на день рождения / Фото: Depositphotos

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Филе с курагой – редакционный рецепт, кроме кураги нужно немного абрикосового джема. Если джем будет слишком сладким, добавьте в него лимонный сок.

Куриное филе с грибами и моцареллой

Куриное филе с грибами и моцареллой / Фото: instagram.com/ol_4ik/

Ингредиенты:

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1 кг куриное филе;

300 г шампиньоны обжаренные;

8 шт. черри;

моцарелла – по вкусу.

Для заливки:

50 мл оливкового масла;

1 ч. л. сушеного базилика;

3-4 зубчика чеснока;

соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

Филе помыть, обсушить, сделать надрез для кармана. Добавить специи, соль, перец. Выложить в карман шампиньоны и немного измельченных помидоров, посыпать тертым сыром. Выложить на пермгамент. Остальные помидоры (целые) выложить вокруг мяса. Для заправки смешать масло, измельченный чеснок, соль, перец и базилик. Полить заправкой курицу. Выпекать при 200 градусах около 40-50 минут.

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Куриное филе с сыром и зеленью

Куриное филе с сыром и зеленью / Фото: instagram.com/tanyaptica

Ингредиенты:

300 г куриного филе;

50 г сливочного сыра;

30 г твердого сыра;

50 г помидоров;

зелень, специи.

Как приготовить:

Помидор и зелень мелко порезать, перетереть вилкой со сливочным сыром до однородности. Добавить специи. Куриное филе надрезать, сделав карман, он должен оказаться наверху. Поместить начинку. Твердый сыр натереть. Посыпать на карман сверху. Выложить на пергамент и выпекать при 180 градусов до готовности.

Куриное филе с курагой

Куриное филе с курагой / Фото: instagram.com/nordic_garden/

Ингредиенты:

4 куриных филе;

200 г кураги;

2 ст. л. абрикосового джема;

1 ч. л. зернистой горчицы;

0,5 ч. л. порошка карри;

2 ст. л. оливкового масла;

соль, перец.

Как приготовить: